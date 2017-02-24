محمد بن زايد: علاقة متينة وعريقة وتاريخية تجمع الإمارات والمملكة المتحدة

لندن (وام)

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع دولة تيريزا ماي رئيسة وزراء المملكة المتحدة علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيسة وزراء المملكة المتحدة أمس، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق الذي يقوم بزيارة عمل لبريطانيا، وذلك في مقر رئاسة الوزراء بـ 10 داونينج ستريت في لندن.

ورحبت تيريزا ماي بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأشادت بعلاقات الصداقة التاريخية التي تجمع البلدين، مؤكدة حرصها والحكومة البريطانية على تطوير هذه العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة.

من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن سعادته بزيارة المملكة المتحدة ولقاء رئيسة الوزراء تيريزا ماي، مؤكداً متانة وعراقة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء مجالات التعاون والتنسيق المشترك في إطار حرص قيادتي البلدين واهتمامهما بتعزيز هذا التعاون باستمرار، وتطويره إلى آفاق أرحب وأوسع.

كما جرى خلال اللقاء الذي حضره - سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي - بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ومجمل الأحداث والتطورات الراهنة وتبادل وجهات النظر بشأنها.

وأكد الجانبان سعي دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة لمواصلة جهودهما المشتركة من خلال التنسيق والتشاور والتعاون بشأن القضايا التي تهم البلدين وتعزز الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم.

حضر اللقاء معالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وعدد من المسؤولين في الحكومة البريطانية.