«محاضرات الشوارع».. احتجاج أكاديميين ضد حملة التطهير في تركيا

أنقرة (أ ف ب)

رغم الطقس البارد، نزل أكثر من مئة شخص إلى متنزه في أنقرة لحضور محاضرة «سيفيلاي شيلنك» وهي أحدى آلاف الجامعيين الذين أقيلوا من مناصبهم منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا.

وكما فعلت «شيلنك»، يقوم عدد من الأساتذة الجامعيين من أصل خمسة آلاف شملتهم حملة التطهير التي تلت محاولة الانقلاب في منتصف يوليو الماضي بتقديم خبراتهم في الشوارع ومتنزهات أنقرة، في طريقة للاحتجاج على «الظلم».

وتقول «شيلنك»: «نحن نواجه إقالة ظالمة فعلياً، غير شرعية وليس لها أي أساس»، مضيفة: «إنها إشارة على أن التصفية المخيفة لكل معارضة ديمقراطية أو يسارية ستتواصل».

وأوضحت أنها خسرت منصبها لأنها وقعت عريضة أطلقت السنة الماضية للتنديد بتحركات قوات الأمن التركية خلال العمليات ضد المتمردين الأكراد، وهذه العريضة أثارت آنذاك غضب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.