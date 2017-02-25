بريطانيا تجدد دعمها الشرعية واستئناف العملية السياسية

الرياض (وكالات)

جدد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط توبياس اليوود، التأكيد على موقف بلاده الثابت والداعم للشرعية ولاستئناف العملية السياسية وفقاً للمرجعيات الثلاث. وأشار الوزير البريطاني خلال استقباله نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن الأحمر له والسفير البريطاني لدى اليمن سايمون شيركليف ونائب السفير البريطاني أندرو هنتر أمس في الرياض، إلى اهتمام الحكومة البريطانية بالجانب الإنساني وضرورة ضمان وصول المساعدات للمواطنين، مؤكداً رفض أي ممارسات قد تعيق وصول مواد الإغاثة. ودعا إلى السعي للوصول إلى سلام دائم في اليمن وفقاً للمرجعيات وبما يضمن إنهاء المعاناة الإنسانية، مشيراً إلى استعداد بريطانيا التام لتقديم الدعم اللازم وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

بدوره، ثمن نائب الرئيس اليمني موقف المملكة المتحدة الثابت والداعم للشرعية في اليمن في مختلف المحافل الدولية، مؤكداً عمق العلاقات ومتانتها بين البلدين. ونوه إلى ما حققته الشرعية بدعم التحالف العربي من إنجازات مختلفة على صعيد استعادة الدولة وتثبيت الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب.