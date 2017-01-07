«الجاهد» بطل الجولة 3 من كأس حمدان بن راشد للتحدي

دبي (الاتحاد)

توج الجواد «الجاهد» لخالد خليفة النابودة وبإشراف ارنست اورتيل وبقيادة ريتشارد مولن بطلاً للجولة الثالثة لبطولة التحدي على كأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لجمعية الإمارات لمربي الخيول العربية الأصيلة البالغ إجمالي جوائزه المالية 50 ألف درهم برعاية بنك دبي التجاري، والذي أقيم أمس، ضمن فعاليات السباق السادس لمضمار جبل علي «ديرة».

وسجل البطل زمناً قدره 2:01:69 دقيقة، وتمكن الفارس ريتشارد مولن من تحقيق ثلاثية رائعة في الحفل زادت من حصيلته في الانتصارات كمتصدر للائحة الفرسان هذا الموسم، فيما حقق المدرب ساتيش سيمار ثنائية.

شهد السباق جمهور غفير من محبي السباقات بلغ أكثر من 10آلاف متفرج تقدمهم ميرزا الصايغ، وفيصل الشعفار، وشريف الحلواني، وعدد من السفراء والدبلوماسيين.

وتزامن السباق مع الذكرى الـ 25 لانطلاق أول سباق بمضمار جبل علي الذي أسسه سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في عام 1990 وانطلق أول سباق في 1992 والذي فازت به الفرس «الرماحة» بإشراف جميل سلمان.