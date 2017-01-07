«إسطبلات ديباوي» تفوز بسباق «بوذيب التأهيلي» للقدرة

أبوظبي (وام)

اختتمت عصر أمس فعاليات سباقات بوذيب التأهيلية، لأفضل حالة خيل والقدرة والتحمل التي نظمها نادي تراث الإمارات، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الفروسية في ميادين، ومسارات قرية بوذيب العالمية للقدرة، التابعة للنادي بمدينة الختم، لمدة يومين، تحت شعار «فن ركوب الخيل»، بمشاركة 159 فارساً وفارسة.

فرضت «إسطبلات ديباوي» هيمنتها على السباقات وانتزعت المراكز الثلاثة الأولى، حيث حل الفارس عبيد سعيد الهاجري في المركز الأول، على صهوة الجواد كاميرون، وحلت ثانياً الفارسة فاطمة جاسم المري على صهوة الجواد فيجا دي كيبونتونال، وفي المركز الثالث الفارس علي المهيري على صهوة الجواد روم بيلون، وتم تتويجهم بدروع تشجيعية وفق قوانين الاتحاد الدولي.

حضر الختام عبد الله فاضل المحيربي، مدير عام ديوان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، وسنان المهيري المدير التنفيذي للأنشطة والفعاليات في النادي، وعبدالله محمد جابر المحيربي المدير التنفيذي للخدمات المساندة، ومنصور سعيد عمهي المنصوري النائب الأول لمدير عام مركز سلطان بن زايد للثقافة والإعلام، وعدد كبير من ملاك ومربي الخيول، وأصحاب الإسطبلات العامة والخاصة، وأندية الفروسية في الدولة، وعقب السباق، قام كل من سنان المهيري، وعبد الله محمد جابر المحيربي، بتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى .

واشتمل برنامج الختام على منافسات السباق التأهيلي الدولي لمسافة 80 كيلومتراً «نجمة واحدة» ضمن 3 مراحل، بمشاركة 40 فارساً وفارسة من الإسطبلات العامة والخاصة وأندية الفروسية في الدولة كافة، بإشراف لجنة تحكيم متخصصة، برئاسة الحكم الدولي السعودي عبد الله سليمان المطيري، الذي وصف سباقي أمس الأول وأمس، من التأهيليات بـ «النوعية» على مستوى حجم المشاركة، وقال «لم ترد لنا أو لبقية اللجان ملاحظات سلبية، مثل إصابات الخيل على سبيل المثال، مما يؤكد اهتمام الفرسان والفارسات والتزامهم ببنود «بروتوكول بوذيب» من حيث السرعة وغيرها، ما ساهم في المحافظة على صحة وسلامة الخيول»، وثمن المطيري جهود الكادر الفني في بوذيب، والتسهيلات والدعم الذي تقدمه إدارة نادي التراث، لإنجاح هذه التظاهرة الرياضية الشبابية.