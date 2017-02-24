منتخب الملاكمة إلى القاهرة للمشاركة في «عربية الشباب»

أمين الدوبلي (أبوظبي)
توجه أمس الأول منتخب الملاكمة إلى جمهورية مصر العربية لإقامة معسكر تدريبي مدته 10 أيام بالإسكندرية، استعداداً للبطولة العربية للشباب التي تقام في القاهرة من 5 إلى 8 مارس المقبل.
يرأس البعثة عمر صالح الكندي عضو مجلس إدارة الاتحاد، فيما تضم الجهاز الفني المكون من عمر المجالي مديراً فنياً، ومحمد الشبلي مدرباً، وإبراهيم الزعابي إدارياً، بالإضافة إلى 10 لاعبين هم صعب ميرزا، وشهاب الضباري، وحمد المعمري، ومحمد عبد الواحد، وسلطان الظاهري، وفهد الخوري، وراشد الساعدي، ومحمد الهاملي، وعلي الخروصي، وعامر الصويدر، ومن المنتظر أن يلحق بالعبثة في أوائل مارس الحكم عدنان الجنيبي.
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وعن اللاعبين الشباب الذين يشاركون في عربية القاهرة، قال: هم محمد عبدالواحد، وسلطان الظاهري، زفهد الخوري، وراشد الساعدي، ومحمد الهاملي، وإنه يتوقع لهم ظهوراً لافتاً، والأهم من ذلك هو اكتساب الخبرة الدولية اللازمة من خلال الاحتكاك مع دول سبقتنا في اللعبة مثل مصر والجزائر والمغرب وتونس.
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وتابع الزعابي: متوسط الأعمار لدى منتخبنا الوطني الأول حالياً 22 سنة، وهو معدل رائع، ومن حسن الحظ أننا نملك جيلاً رائعاً من الشباب يمكن التعويل عليه، ونحن عازمون على تحقيق انطلاقة في لعبتنا بأفكار غير تقليدية، سواء على مستوى الرجال، أو على مستوى السيدات اللائي نفكر حالياً في تشكيل منتخب لهن، ودعم مساعيهن في التطور وتمثيل البلاد في المحافل الخارجية.