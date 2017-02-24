منتخب الملاكمة إلى القاهرة للمشاركة في «عربية الشباب»

أمين الدوبلي (أبوظبي)

توجه أمس الأول منتخب الملاكمة إلى جمهورية مصر العربية لإقامة معسكر تدريبي مدته 10 أيام بالإسكندرية، استعداداً للبطولة العربية للشباب التي تقام في القاهرة من 5 إلى 8 مارس المقبل.

يرأس البعثة عمر صالح الكندي عضو مجلس إدارة الاتحاد، فيما تضم الجهاز الفني المكون من عمر المجالي مديراً فنياً، ومحمد الشبلي مدرباً، وإبراهيم الزعابي إدارياً، بالإضافة إلى 10 لاعبين هم صعب ميرزا، وشهاب الضباري، وحمد المعمري، ومحمد عبد الواحد، وسلطان الظاهري، وفهد الخوري، وراشد الساعدي، ومحمد الهاملي، وعلي الخروصي، وعامر الصويدر، ومن المنتظر أن يلحق بالعبثة في أوائل مارس الحكم عدنان الجنيبي.

من ناحيته، أكد عبد الله الزعابي، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية، أن المنتخب سوف يقيم معسكراً مشتركاً مع نظيره المصري بالإسكندرية، قبل أن يدخل في أجواء البطولة، ويتوجه إلى القاهرة يوم 4 مارس المقبل، مشيراً إلى أن اللاعبين المختارين خليط من المنتخب الأول ومنتخب الشباب، حيث إن المنتخب الأول يستعد لخوض منافسات بطولة آسيا بأوزبكستان المقرر لها أول أبريل المقبل، وبالتالي وجدناها فرصة مثالية كي يحتك بالمنتخب المصري، ويستفيد من المعسكر الخارجي، وندرس حالياً إقامة معسكر للمنتخب الأول قبل البطولة لمدة أسبوع بإحدى الدول الأسيوية قبل التوجه إلى أوزبكستان، على أمل رفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين والظهور بشكل قوي في تلك البطولة.

وعن اللاعبين الشباب الذين يشاركون في عربية القاهرة، قال: هم محمد عبدالواحد، وسلطان الظاهري، زفهد الخوري، وراشد الساعدي، ومحمد الهاملي، وإنه يتوقع لهم ظهوراً لافتاً، والأهم من ذلك هو اكتساب الخبرة الدولية اللازمة من خلال الاحتكاك مع دول سبقتنا في اللعبة مثل مصر والجزائر والمغرب وتونس.

وقال الزعابي: في ظل الاستراتيجية التي اعتمدها الاتحاد أخيراً برئاسة أنس العتيبة لدينا اهتمام كبير بالمنتخبات الوطنية، وضرورة تطوير مستوياتها في كل المراحل لتحقيق نقلة نوعية على المستويين الإقليمي والقاري، وبالتالي فقد أصبح لدينا منتخبات ثابتة في كل المراحل السنية تتدرب بشكل دائم وفق برامج زمنية وفنية عالية، وأستطيع القول بأننا بدأنا نجني ثمار العمل الجاد في المرحلة المقبلة، ولدينا حالياً من 5 إلى 8 لاعبين مميزين يمكننا أن نراهن عليهم في أولمبياد 2020، و2024.

وتابع الزعابي: متوسط الأعمار لدى منتخبنا الوطني الأول حالياً 22 سنة، وهو معدل رائع، ومن حسن الحظ أننا نملك جيلاً رائعاً من الشباب يمكن التعويل عليه، ونحن عازمون على تحقيق انطلاقة في لعبتنا بأفكار غير تقليدية، سواء على مستوى الرجال، أو على مستوى السيدات اللائي نفكر حالياً في تشكيل منتخب لهن، ودعم مساعيهن في التطور وتمثيل البلاد في المحافل الخارجية.