سلا المغربي يسقط الحكمة اللبناني

علي معالي(دبي)

اسقط فريق جمعية سلا المغربي شقيقة الحكمة اللبناني 102/‏ 87 في اليوم قبل الأخير من الدور التمهيدي، لدولية دبي لكرة السلة، وجاءت الأرباع بنتيجة 28/‏ 25، 23/‏ 16، 28/‏ 23، 23/‏ 23.

قدم الفريق المغربي مباراة جيدة، ووصل الفارق في بعض أوقات المباراة إلى 20 نقطة، وكان افضل سجل في فريق سلا عبدالمجيد المديني 29 نقطة، وفريمان براندون 22 نقطة، ومن جانب الحكمة نصيب تيريل ستوجلين بـ30 نقطة ومايك ايفيبيرا 13 نقطة.

وفي مباراة ثانية، تأهل هومنتمن اللبناني على حساب منتخب مصر للمربع الذهبي بعد الفوز 98-80 محققا فوزه الثالث على التوالي، وبأرباع 27-19، 22-29، 24-16، 25-16، وأفضل مسجل في فريق هومنتمن كان فادي الخطيب 28 نقطة(38 سنة) وسجل اتر ماجوك 18 ودواين جاكسون 14 نقطة،

وفي مباراة ثالثة، فاز الرياضي اللبناني على مايتي سبورت الفلبيني 100 /‏ 95 بعد وقت إضافي، انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 80/‏ 80.