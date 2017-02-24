كافينديش بطل معركة «الثانية الأخيرة»

المنطقة الغربية (الاتحاد)

توج أمس الدراج البريطاني مارك كافينديش بالمرحلة الأولى «الصحراوية» لطواف أبوظبي للدرجات الهوائية الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي في نسخته الثالثة بعد أن تم ترقيته ليكون ضمن رزنامة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية.

ونحج كافينديش دراج فريق دايمنشن داتا، سفير الطواف في الفوز بالمرحلة الصحراوية التي دشنت الطواف أمس بالمنطقة الغربية، بعد أن قطع مسافة المرحلة البالغة 189 كلم في زمن قدره 4:37:06 ساعة، والتي احتضنتها المنطقة الغربية، ليحصد 40 نقطة، بينما حل الألماني أندريا جريبيل الملقب بالغوريلا، دراج فريق لوتو سودال البلجيكي، ثانياً بفارق جزء من الثانية، وكذلك الحال بالنسبة للإيطالي نيكولو بونيفازيو.

وكان السباق انطلق من مجمع بينونة بمدينة زايد مدشناً بذلك صراع 160 دراجاً عالمياً، يمثلون 20 فريقاً محترفاً، طافوا بمجمع الطاقة الشمسية ثم واحة ليوا وقصر السراب، وعدد من معالم المنطقة الغربية، قبل العودة من جديد إلى مدينة زايد حيث نقطة الختام.

وشهد الكيلومتر الأخير منافسة حامية ترجمها دخول العشرة الأوائل في توقيت واحد، حيث فصلت أجزاء من الثانية بين الأول والعاشر.