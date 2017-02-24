أبوظبي (الاتحاد)

حقق منتخبنا الوطني لهوكي الجليد فوزاً مهماً على منغوليا 6-3، ضمن منافسات مجموعته في النسخة الثامنة لدورة الألعاب الآسيوية الشتوية المقامة حالياً في مدينة سابورو اليابانية.

وكان منتخبنا قد افتتح مشواره في الدورة بخسارة أمام تايوان 3 - 10، وتعرض لخسارة ثانية على أمام تايلاند 4 - 6، ليعود ويصحح مساره بفوز مميز على منتخب منغوليا، في مباراة نجح منتخبنا بفرض سيطرته على مجريات الأشواط الثلاثة، حيث افتتح التسجيل سعيد النعيمي بمساعدة خليفة المحروقي وعمر علي الشامسي، وأضاف محمد الكعبي الهدف الثاني بمساعدة خليفة المحروقي، وسجل الهدف الثالث سهيل المهيري بمساعدة عمر الشامسي، لينتهي الشوط الأول 3-0 لصالح منتخبنا.

وفي بداية الشوط الثاني عاد محمد الكعبي للتسجيل وأضاف الهدف الرابع بمساعدة سهيل المهيري، ثم سجل جمعة الظاهري الهدف الخامس بمساعدة سعيد النعيمي، ونجح محمد الكعبي في تسجيل الهدف السادس لمنتخبنا والثالث له، لتنتهي المباراة بفوز مميز استطاع من خلاله منتخبنا رد اعتباره بقوة.

وتضم مجموعة منتخبنا، هونج كونج، منغوليا، الصين، تايوان، تايلاند، وسنغافورة، وسيلاقي منتخبنا في مبارياته المقبلة الصين، وسنغافورة، قبل أن يختتم غداً لقاءاته في دور المجموعات بمواجهة هونج كونج.