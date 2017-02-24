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دورة الألعاب الآسيوية الشتوية الثامنة في «سابورو»

«هوكي الجليد» يسحق منغوليا بـ«نصف درزن»
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تاريخ النشر: الجمعة 24 فبراير 2017

أبوظبي (الاتحاد)

حقق منتخبنا الوطني لهوكي الجليد فوزاً مهماً على منغوليا 6-3، ضمن منافسات مجموعته في النسخة الثامنة لدورة الألعاب الآسيوية الشتوية المقامة حالياً في مدينة سابورو اليابانية.

وكان منتخبنا قد افتتح مشواره في الدورة بخسارة أمام تايوان 3 - 10، وتعرض لخسارة ثانية على أمام تايلاند 4 - 6، ليعود ويصحح مساره بفوز مميز على منتخب منغوليا، في مباراة نجح منتخبنا بفرض سيطرته على مجريات الأشواط الثلاثة، حيث افتتح التسجيل سعيد النعيمي بمساعدة خليفة المحروقي وعمر علي الشامسي، وأضاف محمد الكعبي الهدف الثاني بمساعدة خليفة المحروقي، وسجل الهدف الثالث سهيل المهيري بمساعدة عمر الشامسي، لينتهي الشوط الأول 3-0 لصالح منتخبنا.

وفي بداية الشوط الثاني عاد محمد الكعبي للتسجيل وأضاف الهدف الرابع بمساعدة سهيل المهيري، ثم سجل جمعة الظاهري الهدف الخامس بمساعدة سعيد النعيمي، ونجح محمد الكعبي في تسجيل الهدف السادس لمنتخبنا والثالث له، لتنتهي المباراة بفوز مميز استطاع من خلاله منتخبنا رد اعتباره بقوة.

وتضم مجموعة منتخبنا، هونج كونج، منغوليا، الصين، تايوان، تايلاند، وسنغافورة، وسيلاقي منتخبنا في مبارياته المقبلة الصين، وسنغافورة، قبل أن يختتم غداً لقاءاته في دور المجموعات بمواجهة هونج كونج.

ويمثل الإمارات في التزلج على الجليد زهرة فاضل لاري، فيما يضم منتخب هوكي الجليد فيصل السويدي، هزاع السعدي، أحمد السويدي، سيف العامري، سعيد النعيمي، أحمد عتيق الظاهري، فيصل البلوشي، علي محمد الحداد، عايز أحمد المحيربي، محمد الظاهري، محمد سعيد الجنيبي، جمعه الظاهري، عمر علي الشامسي، محمد سعيد الشامسي، محمد حمد الظاهري، سهيل المهيري، سالم اليافعي، عبيد علي محرمي، خليفة المحروقي، خالد السويدي، ذياب علي السبوسي، محمد الزعابي ومحمد راشد الكعبي. ... المزيد
     
 

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