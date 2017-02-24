120 فارسة في سباق فاطمة بنت منصور للقدرة

محمد حسن (أبوظبي)

ينطلق اليوم على ميادين قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة سباق النسخة التاسعة من كأس الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان للسيدات للقدرة، لمسافة 100 كلم، والذي تنظمه قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الفروسية، بمشاركة 120 فارسة، وخصص للفائزات جوائز 3 سيارات دفع رباعي، ويقام السباق برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية، ودعم مجلس أبوظبي الرياضي.

ويأتي تنظيم السباق بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تشجيعاً للفارسات، وتأكيداً للاهتمام الكبير الذي توليه فروسية الإمارات للفتيات في هذه الرياضة التراثية النبيلة.

وتم تقسيم مسافة السباق إلى 4 مراحل، حيث تبلغ مسافة الأولى 40 كلم (ورسمت بالأعلام الزرقاء)، وتبلغ مسافة الثانية 25 كلم (ورسمت بالأعلام الصفراء)، وتبلغ مسافة الثالثة 19 كلم (ورسمت الأعلام الحمراء)، وتبلغ مسافة المرحلة الرابعة والأخيرة 16 كلم وتم ترسيمها بالأعلام البيضاء، وسوف تكون هناك فترة راحة إجبارية بين المراحل تبلغ 40 دقيقة.

وحددت اللجنة المنظمة شروطاً فنية عدة للسباق، وهي أن يكون الحد الأدنى لعمر الجواد 6 سنوات فما فوق، وألا يزيد معدل نبضات قلب الجواد على 64 نبضة في الدقيقة، والحد الأقصى لوزن الفارسة (50) كجم.