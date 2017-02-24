«السنوكر والبلياردو» بطل العرب بـ 11 ميدالية

وليد فاروق (دبي)

لم يقبل منتخبنا أن ينهي منافسات البطولة العربية للسنوكر والبلياردو التي أسدل الستار على منافساتها أمس الأول في العاصمة الأردنية عمان، دون أن يضيف إنجازين جديدين يعززان من مكانته بطلاً للعرب، وهو اللقب الذي حسمه قبل ختام المنافسات بيومين، حيث نجح منتخبنا في إحراز 3 ميداليات جديدة (ذهبيتان وبرونزية) في اليوم الختامي للبطولة، في فردي سنوكر 6 كرات (ذهبية وبرونزية)، وزوجي البلياردو 9 كرات، ليسدل الستار على منافسات البطولة بتربع منتخبينا وبجدارة على قمة ترتيب المنتخبات الحائزة على الميداليات بإجمالي 11 ميدالية (6 ذهبيات وفضية واحدة و4 برونزيات).

وفاز محمد شهاب بذهبية السنوكر 6 كرات بعد تغلبه في المباراة النهائية على البحريني حبيب صباح 5-4، وقبلها كان قد فاز على الفلسطيني خالد الأسطل 5-1 في نصف النهائي، في حين فاز خالد الكمالي بالميدالية البرونزية لنفس المسابقة بعد خسارته من البحريني صباح في نصف النهائي.

وفي منافسات زوجي البلياردو 9 كرات، قدم منتخبنا أداءً باهراً، ونجح في التغلب على نظيره البحريني في المباراة النهائية 11-10 بعد مباراة مثيرة، ليحسم الميدالية الذهبية لمصلحته، بعدما كان قد فاز على المنتخب اللبناني 9-2 في نصف النهائي.

وعادت مساء أمس بعثة منتخبنا محملة بـ11 ميدالية (6 ذهبيات وفضية و4 برونزيات) منها 5 ميداليات في السنوكر (4 ذهبيات الفردي والفرق والماستر والـ6 كرات وبرونزية الـ6 كرات)، و6 في البلياردو (ذهبيتان 9 كرات فرق وزوجي، وفضية 9 كرات فردي، و3 برونزيات 9 كرات فردي وفرق و8 كرات فردي).

ويعد هذا اللقب الثاني الذي يحرزه منتخبنا في غضون أقل من أسبوع بعد فوزه أيضاً بلقب بطولة غرب آسيا للسنوكر والبلياردو، والتي سبقت البطولة العربية في الأردن أيضاً، وذلك بعد حصده 6 ميداليات (3 ذهبيات وفضيتان وبرونزية) منها ذهبيتان فردي وفرق السنوكر وبرونزية 6 كرات، علاوة على ذهبية فردي 9 كرات البلياردو وفضيتي فردي 8 كرات وفرق 9 كرات.