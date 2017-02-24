منتخبنا يحتفظ بلقب «خليجية جولف السيدات»

المنامة (الاتحاد)

احتفظ منتخبنا للسيدات بالميدالية الذهبية في البطولة الخليجية للجولف التي تقام منافساتها في العاصمة البحرينية المنامة، وحازت لاعبتنا تارا المرزوقي ذهبية الفردي.

وجاء تتويج المنتخب بذهبية الفرق، عبر تارا المرزوقي، وريما الحلو وحمده السويدي، في ختام المنافسات التي أقيمت أمس الأول، بفوز منتخبنا بالصدارة بمجموع 533 ضربة، وبفارق 19 ضربة عن منتخب الأمانة العامة (الكويت) الذي حل وصيفاً وحصل على الميدالية الفضية بـ 552 ضربة، ونال الميدالية الفضية والمركز الثالث المنتخب القطري بـ 682 ضربة، وفاز بالمركز الرابع منتخب البحرين بـ 794 ضربة.

ولم تتوقف إنجازات بناتنا على مستوى المنتخبات، بل أبدعن في منافسات الفردي بحصول لاعبتنا تارا المرزوقي على الميدالية الذهبية، لتعلن عن نفسها بطلة الخليج بمجموع 263 ضربة، في سيناريو للسنة الثانية على التوالي، عندما شهدت البطولة الماضية فوز لاعبتنا ريما الحلو بذهبية البطولة، وحلت وصيفة ونالت الميدالية الفضية الكويتية نور الدوسري بـ 272 ضربة وحصدت لاعبتنا ريما الحلو «13 عاماً» المركز الثالث والميدالية البرونزية، وجاءت في المركز الرابع الكويتية فاطمة العمادي بـ 280 ضربة، وحلت لاعبتنا حمدة السويدي في المركز الخامس بـ 283 ضربة.

وفي منافسات الرجال بفئة الكروس، فقد قلب المنتخب السعودي الموازين في الجولة الثالثة قبل الأخيرة بتربعه على القمة بمجموع 688 ضربة ليتراجع المنتخب البحريني، والذي تصدر الجولتين الأولى والثانية إلى المركز الثاني بـ 699 ضربة، واستمر منتخبنا بمركزه الثالث لليوم الثالث على التوالي بـ 607 ضربة، ثم المنتخب القطري رابعاً بـ 735 ضربة، وعمان خامساً بـ 799 ضربة والكويت سادساً بـ856 ضربة.

وواصل لاعبنا أحمد سكيك صدارته لمنافسات الفردي بفئة الكروس لليوم الثالث على التوالي بعد أن جمع 222 ضربة، وحل في المركز الثاني السعودي عثمان الملا بـ 225 ضربة، وحل ثالثاً البحريني صقر ذياب النعيمي بـ 229 ضربة، وتقدم لاعبنا راشد حمود للمركز السابع بـ 237 ضربة.