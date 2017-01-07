جزء التعرف على الوجوه بالدماغ لا يتوقف نموه

واشنطن (أ ف ب)

أظهرت دراسة علمية حديثة، أن الجزء من الدماغ المسؤول عن التعرف على الوجوه يواصل نموه مع تقدم الإنسان في العمر، وهو اكتشاف فاجأ العلماء الذين كانوا يظنون أن هذا النمو يقف في مراحل مبكرة. وكان الرأي السائد أن نمو الأنسجة الدماغية يتوقف في عمر مبكر.

ومن خلال تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي لأدمغة أطفال وكبار، اكتشف العلماء أن منطقة بالقشرة الدماغية تؤدي دوراً أساسياً في التعرف على الوجوه والمسماة تلفيف الدماغ، تواصل النمو حتى بين الكبار، ما يجعل الكبار قادرين على التعرف على الوجوه أكثر.

وشملت الدراسة 47 شخصاً، من بينهم 22 طفلاً.