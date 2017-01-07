ابن الـ105 أعوام لن يتوقف عن قيادة الدراجات

باريس (أ ف ب)

قال روبير مارشان الذي قطع في سن الخامسة بعد المئة أكثر من 22 كيلومتراً على دراجة هوائية في غضون ساعة الأربعاء الماضي، «إنه ينوي ركوب الدراجة سريعاً». وأقر الرجل المعمر بأنه يعاني «من ألم بسيط في الكليتين» غداة قطعه مسافة 22,547 كيلومتر على مضمار سان-كانتان-أن-ايفلين، حيث حقق إنجازاً غير مسبوق لفئة ما فوق 105 أعوام. وأكد «في عمري يجب عدم التوقف أبداً.. إذا توقف المرء يقضى عليه». وأكد أنه ينوي التمرين اعتباراً من الخميس المقبل، على دراجته بشقته في ضاحية باريس.

ولد مارشان في 26 نوفمبر 1911، وعمل حتى سن متقدمة كإطفائي ومزارع قصب سكر وتاجر.