«المركزي الصيني» يسحب 40 مليار يوان من السيولة النقدية في الأسواق

بكين (د ب أ)
سحب بنك الشعب (المركزي) الصيني 40 مليار يوان (5 .82 مليار دولار) من السيولة النقدية في النظام المصرفي من خلال عمليات سوقية مفتوحة.
وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يسحب فيها البنك المركزي سيولة من السوق بعد 5 أيام من الضخ المتواصل للسيولة.
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في الوقت نفسه، رد البنك المركزي أوراقاً مالية حل أجلها بنظام «اتفاقية إعادة الشراء»، بقيمة 90 مليار يوان، وهو ما يعني أن البنك سحب بالفعل من السوق سيولة نقدية بقيمة 40 مليار يوان.
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كما أظهر البيان تراجع معدل القروض المشكوك في تحصيلها، وتحسن أرباح البنوك الصينية العام الماضي.