«المركزي الصيني» يسحب 40 مليار يوان من السيولة النقدية في الأسواق

بكين (د ب أ)

سحب بنك الشعب (المركزي) الصيني 40 مليار يوان (5 .82 مليار دولار) من السيولة النقدية في النظام المصرفي من خلال عمليات سوقية مفتوحة.

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يسحب فيها البنك المركزي سيولة من السوق بعد 5 أيام من الضخ المتواصل للسيولة.

وقد نفذ البنك أمس الخميس عمليات شراء أوراق مالية، مدتها 7 أيام، خلال عمليات «اتفاقية إعادة الشراء»، بقيمة 20 مليار يوان، وباع أوراقاً مالية، مدتها 14 يوماً، بقيمة 20 مليار يوان، وأوراقاً مالية، مدتها 28 يوماً، بقيمة 10 مليارات يوان، بنظام «اتفاقية إعادة الشراء» أيضاً التي تعني قيام البنوك المركزية بشراء أوراق مالية من البنوك والمؤسسات المالية التجارية، مع التزام تلك البنوك إعادة شرائها بسعر أعلى، خلال الفترة الزمنية متفق عليها.

في الوقت نفسه، رد البنك المركزي أوراقاً مالية حل أجلها بنظام «اتفاقية إعادة الشراء»، بقيمة 90 مليار يوان، وهو ما يعني أن البنك سحب بالفعل من السوق سيولة نقدية بقيمة 40 مليار يوان.

وذكر البنك المركزي في بيان الثلاثاء الماضي أنه سيمدد سياسته النقدية التفضيلية التي تتيح للبنوك التي تقدم قروضاً كبيرة للشركات الصغيرة والشركات الزراعية بالحصول على السيولة النقدية بتكلفة أقل.

كما أظهر البيان تراجع معدل القروض المشكوك في تحصيلها، وتحسن أرباح البنوك الصينية العام الماضي.