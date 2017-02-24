اتفاقية تيسير التجارة تنعكس إيجابياً على اقتصاد الإمارات

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أكد جمعة محمد أحمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد لـ«الاتحاد» أن اتفاقية تسهيل التجارة تعد أحد أهم إنجازات منظمة التجارة العالمية في مرحلة ما بعد جولة الدوحة للتنمية وهي تهدف إلى تيسير حركة البضائع عبر الحدود وتسهيل التخليص الجمركي عليها والإفراج عنها، وخفض كلفة الصفقات التجارية، وزيادة مستوى الشفافية في إجراءات التجارة الدولية والقدرة على التنبؤ بها.

وأضاف الكيت أن الاتفاقية تكون ذات فائدة كبير للإمارات نظرا لمركز الدولة كأحد أهم محطات التجارة العالمية، حيث يؤدي تطوير تيسير إجراءات عبور التجارة للحدود لدى الدول الأعضاء في منظمة التجارة إلى خفض زمن عبورها للحدود وخفض تكلفتها وزيادة مستوى حجم التجارة التي تمر عبر الدولة خصوصا وأن إدارات الجمارك والموانئ في الدولة هي من الأكثر تطورا على مستوى العالم، وتتبع افضل الممارسات والتقنيات في هذا المجال، كما تستفيد المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة من هذه الاتفاقية لزيادة نشاطها التجاري في الاستيراد والتصدير.

وكانت منظمة التجارة العالمية أعلنت أمس الأول دخول اتفاقية تسهيل التجارة، والذي كان قد اعتمد في الاجتماع الوزاري للمنظمة في بالى الإندونيسية عام 2013، حيز النفاذ بعد الوصول إلى عدد الدول التي يلزم تصديقها عليها، وعددها 110 دول.وأكد أن الاتفاقية تشكل مرحلة جديدة من تطوير تيسير حركة التجارة عير الحدود دوليا وتؤدي إلى دفعه قوية للتجارة والنظام التجاري المتعدد الأطراف بشكل عام، مشيراً إلى أن منظمة التجارة العالمية تتوقع أن يؤدي التطبيق الكامل للاتفاقية إلى خفض تكاليف التجارة لأعضائها بمقدار 14.3%، كما تؤدي الاتفاقية إلى خفض الوقت اللازم لعبور الواردات للحدود بمقدار يوم ونصف اليوم وخفض الوقت اللازم لعبور الصادرات للحدود بمقدار يومين.

وتتوقع المنظمة أن تساعد الاتفاقية الشركات الجديدة، خصوصا لدى الدول النامية، على التصدير وعلى زيادة السلع التي تستطيع تصديرها وتنويعها بمقدار 20% وبنسبة أكبر للدول الأقل نموا، الأمر الذي يساعد في إنعاش الاقتصاد العالمي ورفع نسب النمو الاقتصادي من خلال تنشيط التجارة الدولية التي تعد من أهم العوامل التي تسهم في دفع التنمية الاقتصادية واستدامتها.