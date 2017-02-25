«رمادا عجمان» تحصل على جائزة إدارة النفايات

عجمان (الاتحاد)

فاز فندق وأجنحة رمادا عجمان بجائزة إدارة النفايات ضمن «جوائز الخليج للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية المؤسسية لعام 2016». وهذه الجوائز مخصصة لتكريم الشركات والأفراد ممن يطبقون مبادرات بارزة في مجال الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية المؤسسية على امتداد المنطقة.

وتنافس الفندق مع أبرز شركات المنطقة التي تنتمي لمختلف القطاعات مثل «إعمار لإدارة المجمعات» وشركة «فارنيك للخدمات ذ.م.م.» وسوق دبي الحرة. وقد جرى حفل التصفيات الأخيرة وتسليم الجوائز في جميرا فندق الخور في دبي مؤخراً. واستلم الجائزة افتخار حمداني، المدير العام لفندق وأجنحة رمادا عجمان، شخصياً. وقال: «أود أن أتقدم بالشكر إلى جوائز الخليج للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية المؤسسية لعام 2016 ‬لمنحنا ‬هذه ‬الجائزة، ‬وأشكر ‬كامل ‬فريق ‬العمل ‬في ‬فندق ‬رمادا ‬عجمان ‬لمساهماتهم ‬الرائعة ‬وغير ‬المسبوقة ‬تجاه ‬نظام ‬إدارة ‬النفايات ‬في ‬الفندق».

وقال مارك هاميل، المدير العام لـ «أواردز إنترناشيونال»: «أطلقنا برنامج الجوائز هذا عقب نجاح فئات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية المؤسسية في «جوائز تميز الأعمال الدولية»، ونحن سعداء للغاية بقدرتنا على توفير منصة للشركات الرائدة ليرووا قصصهم. ونقدم تهانينا لجميع المشاركين».

وقال سمير طارق، المدير العام لفنادق «آر»: «بالنيابة عن فنادق«آر»، أود أن أتقدم بالتهنئة إلى افتخار حمداني وفريقه لحصولهم على هذه الجائزة المتميزة. ولقد حصلت رمادا عجمان على هذه الجائزة عن جدارة واستحقاق، باعتبارها الفندق الذي وضع معياراً لبرامج إدارة النفايات في المنطقة».