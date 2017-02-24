  • السبت 28 جمادى الأولى 1438هـ - 25 فبراير 2017م

انطلاق مؤتمر الشرق الأوسط للاستثمار برعاية حامد بن زايد

11 شركة تطلب الانضمام لحاضنة التكنولوجيا المالية في «أبوظبي العالمي»
حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 24 فبراير 2017

يوسف البستنجي (أبوظبي)

انطلقت أمس، تحت رعاية سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي أعمال مؤتمر الشرق الأوسط للاستثمار في الشرق الأوسط.

وكشف أحمد علي الصايغ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي عن تقدم 11 شركة محلية ودولية من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وسنغافورة وغيرها، تستثمر في قطاع التكنولوجيا المالية والرقمية المتقدمة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بطلبات إلى سوق أبوظبي العالمي، ضمن مبادرة السوق التي أطلقها في نوفمبر 2016، وتشمل إنشاء حاضنة «مختبر» تنظيمي لتشجيع المبتكرين في القطاع بهدف تطوير واختبار ونشر حلولهم قبل طرحها في السوق.

وقال الصايغ في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي عقد أمس في مقر مركز سوق أبوظبي العالمي في العاصمة :«أنشأنا بيئة تنظيمية ملائمة ومتوازنة لدعم الاستثمار في التكنولوجيا المالية المتطورة والمعرفة والابتكار».

وأضاف: «أدرك السوق الإمكانيات والتأثير للتكنولوجيا المتطورة على الاقتصاد الوطني، ولذا أعلنا عن طموحنا في أن يكون السوق محور التكنولوجيا المالية المتقدمة لتمكين وتسريع أنشطة هذا القطاع ودعم التنمية».

وأكد الصايغ أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر المركز الاقتصادي الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط، والعلاقات التجارية الدولية بين الشرق والغرب، لافتاً إلى أن نجاح الإمارات يرتكز إلى عدد من العوامل أهمها الاستقرار السياسي والأمني ​​والبنية التحتية المتطورة، والبيئة التشريعية المؤاتية. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟
نعم
لا