الجـــري.. ثاني أفضل رياضة للحرق

أبوظبي (الاتحاد)

يعد الجري من أفضل الرياضات التي تعمل على حرق السعرات الحرارية في الجسم، بحيث يتراوح مقدار حرق السعرات الحرارية في الجسم عند ركض ساعة كاملة من 500 إلى 1000 سعر حراري، ويعتمد عدد السعرات الحرارية على سرعة الركض، فكلما زادت زاد معدل الحرق، وبالتالي، ارتفعت احتمالية فقدان الجسم للوزن.

ووفق موقع «ثقف نفسك»، فإن هناك تعليمات يجب اتباعها قبل البدء بالركض، بحيث يجب مراعاة مجموعة من النقاط لمساعدة الجسم على خسارةِ الوزن بشكل أفضل وأسهل. وحسب الموقع، فإن الجري يساعد على خسارة الوزن والتحكم بهِ، حتى أنه يعد ثاني أفضل رياضة لحرق السعرات الحراريّة بعد رياضة التزلج، كما أنه يحسن من الحالة النفسية للأشخاص، فعند الرّكض تزيد مستويات السيروتونين في الدماغ، فيشعر الإنسان بالارتياح والهدوء٬ فإذا كانت زيادة الوزن تتعلّق بالحالة النفسية السيئة عند الأشخاص وتدفعهم لتناول مزيدٍ من الطّعام٬ فإن الركض يخلصهم من سبب المشكلة ويوجد الحل.

وبالإضافة إلى فوائده الصحية، فإن الركض يحسن من الصحة العقلية والذهنية للإنسان٬ فيصبح النشاط البدني ذا أهمية كبيرة٬ ويزيد وعي الأشخاص بأهمية الركض وخسارة الوزن.

وعن كيفية خسارة الوزن عن طريق الركض يجب إعطاء الوقت الكافي حتى يتمكن الجسم من الاعتياد على الركض، فتحتاج العظام والأربطة والأوتار وقتا أطول من القلب والأوعية الدموية حتى تتكيف مع ما قمت بهِ من تغييرات على نشاطِك البدني، لذلك ينصح بالركض من 3 إلى 4 مرات في الأسبوع لمدة ثلاثة أسابيع، ولمسافة كيلومتر ونصف الكيلو، وقد تشعر بعد الأسبوع الأول أو الثاني بالرغبة في زيادة المسافة، ولكن يجب مقاومة هذه الرغبة حتى تخطي الأسبوع الثالث.