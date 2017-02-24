8 خطـــوات تكسب الطفل مهارة الكتابة

أبوظبي (الاتحاد)

يتعجل كثير من الآباء والأمهات تعليم أطفالهم الكتابة، خلال فترة ما قبل المدرسة. ورغم تعدد نظريات التعلم، وكثرة الدراسات التي أجريت حول تلك المهارة، إلا أنه يمكن القول، إنه ليس هناك نظرية أو طريقة واحدة يمكن أن تقدم للآباء في هذا الصدد، وليس هناك من الطرق ما يمكن تعميمها على جميع الأطفال. فأي مهارة أو خبرة يمكن أن يكتسبها الطفل، تخضع لمسألة الفروق الفردية، التي تنطوي على عوامل ذاتية وسمات وراثية، ثم يأتي دور البيئة وطرق وأساليب التعلم، بيد أن كثيرا من الآباء والمربين سرعان ما يساورهم الإحساس بالإحباط عندما يفشلون في تعليم الطفل مهارة الكتابة أمام عجزهم عن جعل الطفل يكتب بإجادة ودقة، كما يتمنوها هم.

ويقدم الدكتور فؤاد أسعد طه، أستاذ العلوم السلوكية، والخبير العالمي لتفسير الخطوط، ثماني نصائح تربوية تعين الآباء والمربين على تعليم الطفل مهارة الكتابة بشكل سليم:

الشخبطة بحرية

يستطيع معظم الأطفال الإمساك بالقلم وتحريكهِ على الأشياء والجدران المسطحة أو قطعةٍ من الورق ما بين 12 أو 13 شهراً من العمر تقريباً، ومع بلوغ الطفل عامه الثالث، سيكون قادراً على إمساك قلم الرصاص في وضعية الكتابة تقريبا، ويتطور تدريجياً أكثر فأكثر في قدرته على «الشخبطة» ورسم الخطوط والانحناءات الدائرية، وفي تلك المرحلة يجب دعم الطفل وتشجيعه وإظهار الاستحسان وإعطائه المزيد من الحرية المطلقة للشخبطة والرسم من دون قيود، وفي الوقت الذي يريد، ووفق الإيقاع الذي يناسبه، وعدم الضغط عليه حتى لا يمل أو يفقد حماسه ويكره ما يفعل.