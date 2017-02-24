خليفة الرميثي.. ابتكاراتي تخدم المجتمع

هزاع أبوالريش (أبوظبي)

روحه المتبكره تدعوه دائماً للربط بين إبداعه وخدمة المجتمع، إذ نظم المخترع الصغير خليفة أحمد الرميثي الذي يدرس في الصف الثاني عشر كارنفالاً خيرياً بالتعاون مع إدارة مدرسة الإمارات الوطنية للبنين في أبوظبي، حيث جذب الكرنفال عدداً كبيراً من الطلبة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، للتجول بين تلك المشاركات الطلابية التي تضمنها الكارنفال من إدارة وتنفيذ الطلبة. تركزت على بعض الأطعمة والألعاب الترفيهية، وفي معرض هذه الفعالية يبحر الرميثي في أبهى رحلته مع الابتكار كونه نموذجاً إماراتياً رغم حداثة سنة.

رسالة الخير

يقول خليفة الرميثي تستهدف فعاليات الكرنفال توفير عوائد مالية تذهب لدعم الأعمال الخيرية، توافقاً مع شعار عام 2017 في الإمارات «عام الخير» ليكون جل التركيز على الأعمال الخيرية التي تمثل أبناء هذا الوطن، لافتاً إلى أنه من المهم أن يحمل الفرد في المجتمع رسالة الخير عملا ومن ثم المساهمة في خلق أجواء ملأى بالمحبة والتسامح بين الطلبة.

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