المطبخ المفتوح.. فسحة دفء

أحمد النجار (دبي)

برعت شركات الديكور الشهيرة في إبداع أفكار فنية لتصاميم ديكورات تنسجم مع المطابخ المفتوحة على غرف المعيشة، والتي باتت اليوم ضرورة ملحة، ولابد من تخطيط مساحتها وهندسة تفاصيلها الصغيرة بعناية، لتتماشى مع نمط العيش في نظام الشقق الصغيرة التي يزداد الطلب عليها، خاصة في الإمارات، حيث يتم تصنيف تلك المطابخ المفتوحة بأنها موضة عصرية تلقى رواجاً لدى كثير من اللواتي يعشقن طابع الحداثة والتميز في منازلهن. وفي كل الأحوال فإن شركات الديكور طرحت العديد من الرؤى والخيارات الخاصة التي تتناغم مع كافة الأذواق بألوان مختلفة وتصاميم حيوية وأشكال مرحة تضفي على أجواء المنازل جاذبية وخصوصية.

وحول الأفكار الملهمة في تصميم الديكور المثالي للمطبخ المفتوح على الغرف أو الاستراحة المخصصة لاستقبال الضيوف، قالت مهندسة الديكور زينب المنصوري، إن المطبخ المفتوح بات يشكل جذباً للكثيرات حيث يعتبرنه طاقة ملهمة تصدر الدفء والبساطة لكل القاطنين من أفراد العائلة. وأشارت إلى أن ديكور المطبخ المفتوح يحتاج إلى تقسيم أجزائه بحسب الاحتياجات المطلوبة ليشمل الأدوات الضرورية التي تتعلق بالأجهزة الكهربائية اللازمة للطبخ، مع تخصيص مكان للكماليات في الرفوف العلوية لحفظ أغراض قليلة الاستخدام أو لوازم الرفاهية الخاصة بالمناسبات.

وشددت على أهمية مظاهر الزينة كونها سر طاقة الفرح والأريحية، فيجب وضع نباتات طبيعية وزهور ملونة لتبعث لمسة دافئة على واجهاته وإشراقة بين الفواصل والزوايا المهملة. ومن الرائع جداً استغلال أبسط المساحات والعناية بأدق التفاصيل، فعلى سبيل المثال يتم تنسيق أكسسوارات الطبخ مع اللوحات التعبيرية واقتناء أغراض ملونة صغيرة الحجم تتناغم مع تصميم الديكور ولون طلاء الجدران.

وقدمت المنصوري أفكارا لتكون نموذجاً ملهماً لمطبخ مثالي مفتوح بتصميم عصري يلبي الاحتياجات كافة: