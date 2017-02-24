هالي بيري لا تهرم

أبوظبي (الاتحاد)

كانت الممثلة الأميركية هال بيري في العشرين من عمرها عندما شاركت في مسابقة ملكة جمال العالم عام 1986 لتمثل الولايات المتحدة. وعندما نشرت النجمة السمراء مؤخراً صورة قديمة لها وسط زمرة من المتنافسات، وهن يرتدين الثياب التي تظهر أجسادهن الممشوقة أثناء المسابقة، أثارت جلبة لأنها بدت بجمالها الحالي نفسه، وكأن السنوات لم تمر عليها على الإطلاق، ولم يطرأ على مظهرها أي تغيير.

وعلقت النجمة، البالغة من العمر 50 عاماً، قائلة: «حيث بدأ كل شيء».

وبحسب موقع «dailymail»؛ أنه من اللافت، أنها عادت حالياً إلى تصفيفة الشعر نفسها، التي اعتمدتها حينذاك.

وكان الحفل أقيم في قاعة رويال ألبرت في لندن، ولكن لم تعد هالي إلى الولايات المتحدة بالتاج، حيث فازت جيزيل جان ماري من ترينيداد وتوباجو ذلك العام باللقب، في حين حلت ملكة جمال الولايات المتحدة في المركز الخامس. وبعد ثلاث سنوات من المسابقة، حصلت هالي على دور في المسلسل التلفزيوني «الدمى الحية» (Living Dolls)، حيث انطلقت بعد ذلك في مسيرتها المهنية.