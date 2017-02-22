كيربر تثأر من بويج بذكريات «الأولمبياد»

مراد المصري (دبي)

تنطلق اليوم مواجهات دور الثمانية في النسخة الـ17 لبطولة سوق دبي الحرة للتنس للسيدات، على ملاعب سوق دبي الحرة خلال حتى يوم السبت المقبل، وشهدت البطولة أمس، منافسات قوية في دور الـ16 لتحديد المتأهلات إلى دور الثمانية، وتركزت الأنظار على مواجهة الألمانية أنجيليكا كيربر المصنفة الأولى في البطولة والبورتوريكية مونيكا بويج، الحاصلة على الميدالية الذهبية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، والمصنفة 42 عالمياً، حيث شكلت هذه المباراة إعادة لمواجهة المباراة النهائية بينهما تحديداً في دورة الألعاب الأولمبية الصيف الماضي التي تفوقت فيها البورتوريكية. ونجحت الألمانية في الثأر من منافستها هذه المرة، وتحقيق الفوز عليها بمجموعتين دون رد، 6-2 و6-3. وكانت الأميركية لورين ديفيز، المصنفة 46 عالمياً، أول المتأهلات لدور الثمانية، بعدما قلب تأخرها إلى فوز على حساب الروسية إيكاترينا ماكاروفا المصنفة 37 عالمياً، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة 4-6 و6-1 و6-3. وباتت ديفيز ملكة «العودة» في البطولة، حيث تعد هذه المباراة الثالثة على التوالي التي تخسر فيها المجموعة الأولى، ثم تعود لتحقق الفوز بمجموعتين.

ورغم أنها تبلغ من العمر 23 عاماً، لكنها بدأت بفرض نفسها على الساحة العالمية، وتمتلك لقباً في جولة السيدات العالمية و7 ألقاب في بطولات الاتحاد الدولي للتنس.

وشقت الصينية الصينية كيونج وانج المصنفة 76 عالمياً، طريقها لدور الثمانية بعد الفوز على الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش المصنفة 31 عالمياً، بمجموعتين دون رد، 6-1 و6-4.

ولم يكتب للنجاح الصيني أن يكون مضاعفاً، بعدما خسرت الصينية شواي بينج المصنفة 71 عالمياً، أمام اللاتفية أناستازيا سيفاستوفا المصنفة 35 عالمياً، حيث تفوقت اللاتفية 6-4 و6-3.

ونجحت الكرواتية آنا كونيوه، المصنفة 36 عالمياً، بالعودة من تأخرها بالمجموعة الأولى، لتحقق الفوز على الروسية إيلينا فيسنينا المصنفة الثامنة في البطولة و16 عالمياً، وتحقق واحدة من المفاجآت بالفوز 3-6 و6-4 و7-6 (7-4).

وواصلت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة 7 في البطولة و13 عالمياً، مشوارها بقوة في البطولة وتغلبت على الأميركية كريستينا ماكهال المصنفة 44 عالمياً، 4-6 و6-4 و6-3.

على صعيد آخر، استضافت البطولة أكثر من 70 طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنحتهم المجال لعيش أجواء البطولة والاستمتاع فيها بقضاء يوم يلتقون فيه أفضل اللاعبات، ويقومون بممارسة رياضة التنس أيضاً.

وجاء اليوم الذي أقيم برعاية لاكوست، حافلا بالنشاطات لأطفال من مركز دبي للتوحد ومركز النور للتدريب، وبدعم من أكاديمية كلارك فرانسيس، فيما قامت اللاعبة الفرنسية كارولينا جارسيا المصنفة الأولى فئة الزوجي، بزيارة إلى «ذا جرين بلانيت» التي توجد في «دبي سيتي ووك» في دبي، وهي أول وجهة في المنطقة تحاكي عالم الغابات الاستوائية.