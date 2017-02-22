667 لاعباً ولاعبة يدشنون دولية الفجيرة للتايكواندو

فيصل النقبي ( الفجيرة )

تدشن مساء اليوم بطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو نسختها الخامسة، والتي تقام برعاية كريمة من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والتي تقام منافساتها في قاعة خليفة بمدينة الفجيرة، ولمدة 3 أيام.

وأكملت اللجنة المنظمة استعداداتها للانطلاقة الرسمية للمنافسات التي ينظمها نادي الفجيرة للفنون القتالية تحت إشراف الاتحادين الإماراتي والدولي للتايكواندو، ويشارك فيها 667 لاعباً ولاعبة من 28 دولة في العالم، هي الإمارات والأردن وكازاخستان وأوزبكستان والبحرين والسعودية وسلطنة عمان ومصر وقطر وروسيا والولايات المتحدة الأميركية والعراق وفلسطين والسويد وبريطانيا ودول عديدة.

ويحضر منافسات البطولة رئيس الاتحاد الدولي الكوري الجنوبي الدكتور تشو رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو ونائب رئيس الاتحاد الدولي اللواء محمد الفولي وعدد كبير من الشخصيات الدولية والقيادات الرياضية في الدولة، ليصل العدد الإجمالي إلى قرابة 950 بشكل عام.

وتقدم رئيس اتحاد التايكواندو ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة أحمد حمدان الزيودي بأسمى آيات الشكر والعرفان لسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، على رعايته الدائمة لبطولة الفجيرة للتايكواندو وجميع النشاطات الرياضية التي يقوم بها نادي الفجيرة للفنون القتالية وتوجيهاته السديدة التي ترسم ملامح العمل بشكل حضاري متميز، مؤكداً أن توجيهات سموه، بضرورة مواكبة التطور الذي تشهده الرياضة في مختلف دول العالم، والوصول للعالمية أصبحت منهجاً لعمل اللجنة المنظمة قبل وبعد كل بطولة

وأضاف أن النجاح الكبير الذي حققته هذه البطولة في النسخ الماضية يعود للدعم الكبير واللامحدود لسموه وتسخير كل الإمكانيات لخروج هذه البطولة بأفضل صورة، ولكي تواصل نجاحها المعهود، وبما يليق والإنجازات التي تحققها دولة الإمارات في كل المجالات ومنها في الجانب الرياضي.

وأكد المدير الفني لنادي الفجيرة للفنون القتالية ومدير البطولة نادر أبو شاويش على أن عدد الرياضيين الذين تم تسجيلهم عبر الموقع الإلكتروني للبطولة قبل الإغلاق وصل إلى 547 لاعباً ولاعبة من 28 دولة في العالم، إضافة إلى 120 لاعباً ولاعبة من أندية الدولة تم تسجيلهم بشكل مباشر ليصبح عدد المشاركين الرسميين 667 لاعباً ولاعبة، ويعتبر رقماً عالياً قياساً بالبطولات الأخرى التي تقام في مختلف دول العالم. تشهد البطولات منافسات «56 وزن» وبواقع 20 وزناً للناشئين والناشئات ومثلها للشباب والشابات، إضافة إلى 8 أوزان للرجال ومثلها للسيدات، ويشارك نادي الفجيرة للفنون القتالية في البطولة بـ25 لاعباً ولاعبة.

وأضاف أبو شاويش: «مما يميز النسخة الحالية للبطولة مشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات الذين شاركوا في الأدوار النهائية لأولمبياد ريو دي جانيرو الذي أقيم في البرازيل صيف العام الماضي، ومنهم عدد من الفائزين بالميداليات الملونة أبرزهم الأردني أحمد أبو غوش حامل ذهبية وزن 68 كيلوجراماً، ولاعبون دوليون من حملة ميداليات التفوق في مختلف بطولات العالم ومنها كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في كندا نوفمبر الماضي، وأبطال ممن سبق لهم المشاركة في البطولات السابقة لدولية الفجيرة للتايكواندو.