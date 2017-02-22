فريق الإمارات يستهدف الـ «توب 3» في 3 سنوات

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

يخوض فريق الإمارات تحدي طواف أبوظبي الدولي اليوم، بعد أن أعلنت إدارة الفريق عن تغيير اسمه من «الإمارات أبوظبي» إلى فريق الإمارات، كما تم الكشف عن الزي الجديد للفريق الذي أشهر قبل 3 أشهر، بجانب الاعلان عن 3 شركات وطنية ودولية كبرى لرعاية الفريق تقدمها طيران الإمارات الراعي الرئيسي للفريق، بجانب راعيين آخرين هما: إي دي إس سيكيوريتيز، وإنترناشونال جولدن جروب.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بفندق كراون بلازا في حلبة ياس أمس الأول، بحضور مطر سهيل اليبهوني رئيس الفريق، والشيخ ماجد المعلا نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية لمنطقة الخليج والشرق الأوسط وإيران، وماركو باجيولي العضو المنتدب التنفيذي، رئيس عمليات الوساطة المالية العالمية في شركة إي دي إس سيكيوريتيز، وممثل لشركة إنترناشونال جولدن جروج.

وتم تقديم أعضاء الفريق الذين يصل عدهم إلى 26 دراجاً يمثلون نخبة اللاعبين المحترفين في العالم، بجانب الدراج المواطن يوسف ميرزا والمغربي آيت أنس، ويدشن الفريق مشواره في سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية اليوم بالمشاركة في طواف أبوظبي الذي يمثل انطلاقة موسم السباقات الدولية في العالم.

وقال مطر سهيل اليبهوني رئيس الفريق «قبل 18 شهراً كان علينا أن نقرر إن كان الفريق جاهزاً أم لا؟ وعملنا على ذلك بمساعدة ماورو جيانيتي منسق الفريق الحالي، حتى اكتمل الأمر، ومن ثم الإعلان عن الفريق رسمياً قبل شهر من الآن، ونحن فخورون بالفريق الذي يقيم في أبوظبي ويحمل اسم الإمارات، ونتطلع إلى نجاحات كبيرة خلال الفترة المقبلة، وحسب الخطط الموضوعة فإن الهدف أن نكون ضمن أفضل 10 فرق في العالم خلال الموسم الأول، وبين أفضل 5 فرق في الموسم الثاني، وأن نكون بين الثلاثة الأوائل على مستوى العالم في موسمنا الثالث، أنا على ثقة من أننا نستطيع أن نصل إلى أهدافنا خلال الفترة المقبلة».