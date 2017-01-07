«دراج ريس» قمة الإثارة والإبهار في «تل مرعب»

المنطقة الغربية (الاتحاد)

حصدت منافسات بطولة «الدراج ريس» للدراجات، والتي أقيمت ضمن فعاليات مهرجان «ليوا - تل مرعب» 2017 الرياضي الكثير من النجاح والتميز والتفوق، من خلال الحضور الكبير والتفاعل من مختلف المتسابقين والمغامرين في فئات البطولة الست، حيث استمرت المنافسات خمس ساعات متواصلة بدأت من السابعة مساء.

وجاءت الفئة المفتوحة وهي فئة ذات العجلات الأربعة لكي تهدي الفوز إلى المتسابق محمد حمزة العازمي، والذي حقق زمناً قدره 3:441 ثانية، وحل في المركز الثاني عامر سالم الجنيبي بزمن 3:465 ثانية، وثالثاً مشعل جاسم محمد الفهد بزمن 3:493 ثانية، وفي فئة البولاريس (الأولى) حل بالمركز الأول فيصل عبد الله يوسف بزمن 5:26 ثانية، وثانياً مطر عمران سلمان بزمن 5:532 ثانية، وثالثاً علي حسن درويش وقدره 5:611 ثانية.

وفي فئة الدراجات ذات العجلتين حقق السعودي مثنى بن منصور محمد المركز الأول بزمن 4:216 ثانية، وحل ثانياً ناصر عبد العزيز العبد الجبار بزمن 4:422 ثانية، وثالثاً محمد راشد بن ضمير بزمن 4:549 ثانية، وفي فئة البولاريس المفتوحة حل في المركز الأول محمد حمزة العازمي بزمن وقدره 4:268 ثانية، وثانياً إبراهيم سعيد الدرمكي بزمن 4:295، وجاء في المركز الثالث خليفة سلطان سعيد بزمن 4:427 ثانية.

وفي فئة الدراجات ذات الأربع 10 مل حل في المركز الأول عيسى زايد المنصوري بزمن وقدره 3:665 ثانية، وثانياً محمد حمزة العازمي بزمن 3:778 ثانية، وثالثاً عامر سالم الجنيبي بزمن 3:787 ثانية، وفي فئة البجي تمكن من إحراز المركز الأول سيف محمد أحمد خلف بزمن وقدره 4:414 ثانية، وثانياً مطر مبارك المنصوري بزمن 4:425 ثانية، وجاء في المركز الثالث ناصر عيد الحاي بزمن 4:576 ثانية.