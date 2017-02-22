شهريار يتقاسم الصدارة مع مكسيم

رضا سليم (الشارقة)

تغيرت صدارة بطولة العالم للجائزة الكبرى للشطرنج التي يستضيفها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وتستمر حتى 28 فبراير الجاري، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمشاركة أفضل 18 لاعباً على مستوى العالم، وذلك بعد الجولة الرابعة بعدما قفز الأستاذ الدولي الكبير الأذربيجاني شهريار ممدياروف للمقدمة مسجلا 3 نقاط، ليتقاسم الفرنسي مكسيم فاشيير الصدارة بعدما تربع عليها مكسيم على مدار 3 جولات، وهو ما يؤكد أن الجولات المتبقية ستشهد المزيد من المفاجآت.

حضر ضربة بداية الجولة، الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج وبهارات سينج نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، ورئيس الاتحاد الهندي للعبة.

ونجح لاعبنا الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن في الوصول إلى النقطة الأولى بعدما تعادل مع المجري الأستاذ الدولي الكبير ريتشارد رابورت، ليحصل على نصف نقطة وهو التعادل الثاني له في البطولة، وهي نتائج جيدة إلى حد كبير وسط أفضل اللاعبين في العالم، ويلعب سالم اليوم في الجولة الرابعة على الطاولة الثامنة، أمام بطلة العالم للسيدات الأستاذة الدولية الكبيرة الصينية هو ييفان .

وانفرد بالمركز الثاني الأستاذ الدولي الأميركي الكبير هيكارو ناكامورا برصيد 2.5 نقطة، وجاء 12 لاعباً في المركز الثالث برصيد نقطتين، وهم الإنجليزي مايكل أدمز، والأرميني ليفون آرونيان، والروسي ديمتري ياكوفينكو، والإسباني فاليخو بونس، والروسي ريزانتسييف، والأوكراني بافل اليانوف، والروسي نييبو ماتشيلي، والصينية هوييفان، والروسي جريتشوك، والنرويجي جون هامر، والصيني دينج لارين، والصيني لي تشاو، فيما جاء المجري ريتشارد رابورت في المركز الرابع برصيد 1.5 نقطة، وسالم عبدالرحمن، والروسي توماشوفسكي في المركز الخامس برصيد نقطة واحدة.

وشهدت الجولة الرابعة 7 حالات تعادل، فيما جاء الفوز في مباراتين فقط، وهو ما يرفع معدل التعادلات حتى هذه الجولة إلى 27 حالة من أصل 36 مباراة، وعلى الطاولة الثانية حقق البطل الأذربيجاني الأستاذ الدولي الكبير شهريار مامدياروف فوزه الثاني في البطولة على حساب غريمه الإنجليزي المخضرم الأستاذ الدولي الكبير مايكل آدامز ليحتل الأذري الصدارة مؤقتاً مع المصنف الأول على البطولة الفرنسي مكسيم فاشيير لاجراف برصيد ثلاث نقاط من فوزين وتعادلين لكل منهما دون أي خسارة في البطولة، وانتزع الصيني الشاب لي تشاو فوزه الأول في البطولة على حساب الروسي الأستاذ الدولي الكبير ايفجيني توماشوفسكي ليلحق بركب المتصدرين برصيد نقطتين من فوز وتعادلين وخسارة وحيدة .

ولم يكن لقاء الطاولة الأولى بين المصنف الأول الفرنسي مكسيم فاشيير لاجراف وبطل العالم للشطرنج الخاطف الأميركي هيكارو ناكامورا بمستوى طموحات وتوقعات المتابعين، وساد الحذر وعدم المجازفة على مراحل المباراة الأولى لتنتهي بالتعادل في النقلة 18 التي اتفق فيها اللاعبان على تقاسم نقطة المباراة.

وعلى الطاولة الثالثة، تعادل الأستاذ الدولي الكبير الأرميني ليفون آرونيان مع الأستاذ الدولي الكبير الروسي ريزانتسييف، وعلى الطاولة الرابعة تعادل الأستاذ الدولي الكبير الروسي ديمتري ياكوفينكو مع الأستاذ الدولي الكبير الصيني دينج لارين، كما حصل الأستاذ الدولي الكبير الأوكراني بافل اليانوف على نصف نقطة ثمينة بعد تعادله مع بطلة العالم للسيدات الصينية هو ييفان في مباراة استمرت لما يقارب 6 ساعات ونصف استطاع في نهايتها الأوكراني من استغلال الوضعية النظرية الشهيرة من خلال التضحية بحصانه الوحيد مقابل جندي ليبقي عند هو ييفان فيل وجندي القلعة الذي لم يمكنها من الفوز لأن نهايته في مربع أسود عكس لون فيل الصينية الأبيض.

وانتهى اللقاء الروسي الخالص بين الأستاذين الدوليين الكبيرين نيبوماتشيلي ومواطنه جريتشوك على الطاولة السادسة بالتعادل أيضاً، وهي نفس النتيجة على الطاولة السابعة بين الأستاذ الدولي الكبير النرويجي جون هامر مع المخضرم الإسباني الأستاذ الدولي الكبير فاليخو بونس.