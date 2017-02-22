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بارالمبية غرب آسيا بخورفكان تواصل نجاحاتها

محمد القايد يحقق رقماً آسيوياً جديداً في سباق 400 م
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تاريخ النشر: الخميس 23 فبراير 2017

فيصل النقبي ( خورفكان )

حقق بطلنا الإماراتي محمد القايد الحمادي رقماً آسيوياً في مسابقة 400 م كراسي، ونجح العماني محمد المشايخي في تحقيق رقم آسيوي في مسابقة رمي الصولجان، وكذلك العراقي حسين قرقولي في مسابقة رمي الرمح، وذلك في المسابقات التي تجري في مضمار نادي الثقة للمعاقين في مدينة الشارقة، ضمن منافسات بطولة غرب آسيا البارالمبية الأولى المقامة بنادي خورفكان للمعاقين بالتعاون مع اتحاد غرب آسيا للألعاب البارالمبية التي يتنافس عليها لاعبو 12 دولة بالبطولة.

وكانت بداية منافسات اليوم بحمل الأثقال، حيث توج العراقي علي محان بالمركز الأول والميدالية الذهبية في وزن 45، وحقق الأردني أسامة صلاح الميدالية الفضية، وفي وزن 49 حقق السعودي مايسر الميدالية الذهبية، وعلى صعيد النساء حقق المنتخب السوري المركز الأول والثاني على صعيد النتائج الجماعية، وحل المنتخب العراقي ثانياً.

وحقق حسام كرم ذهبية رفع الأثقال في وزن 138، وحصد الإماراتي زايد الزعابي المركز الثاني والميدالية الفضية، فيما ذهبت البرونزية للاعب السوري زياد أندرو .

وفي مسابقة ألعاب القوى حققت البطولة عدداً من الأرقام القياسية الجديدة ورقماً عالمياً في منافسات اليوم الأول، حيث نجح العراقي أحمد نعس في تحقيق رقم عالمي جديد في مسابقة قذف القرص.

وعلى صعيد منافسات كرة السلة على الكراسي، تغلب منتخب الإمارات على الكويت 49/‏‏‏ 48، وحقق المنتخب العراقي الفوز على المنتخب الأردني بنتيجة 70 /‏‏‏ 31، ليتصدر المنتخب العراقي المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، يليه السعودية ثم الأردن بنقطة، وفي المجموعة الثانية يتصدر المنتخب الكويتي المجموعة برصيد 3 نقاط، وحل الإمارات في المركز الثاني برصيد 2 وأخيراً البحرين برصيد1. ... المزيد
     
 

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