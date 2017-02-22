مراكش تتصدر المدن الأفريقية الأفضل عيشاً

باريس (أ ف ب)

تحتل مدن مراكش في المغرب، وجوهانسبورغ في جنوب أفريقيا، والإسكندرية في مصر على التوالي، صدارة تصنيف لنوعية الحياة في المدن المئة الرئيسية في أفريقيا نشرته مجلة «أفريك مديتيرانيه بزنيس». وأوضح جيروم شينال، مدير وحدة البحث في معهد البوليتكنيك الفيدرالي في لوزان، الذي أشرف على هذه الدراسة غير المسبوقة، «في أفريقيا كانت التصنيفات موجهة حتى الآن للمستثمرين والمقيمين الأجانب. ولم يطرح يوماً السؤال بشأن الناس الذين يعيشون في هذه المدن من شباب ومسنين أغنياء وفقراء».

ومن أجل تقييم نوعية حياة المقيمين الأفارقة في المدن، جمع الباحثون على مدى سنة سلسلة من المؤشرات التي تسمح بالوقوف على أداء المدن في مجالات متنوعة مثل السكن والبنية التحتية والنقل العام أو التنمية الاقتصادية. وشملت الدراسة مئة مدينة أفريقية كبيرة بينها كل العواصم، فضلاً عن تلك التي تضم أكبر عدد من السكان. وتصدرت المدن الكبرى في أفريقيا الشمالية والجنوبية، التي تسجل القدر الأكبر من التطور الاقتصادي في القارة، التصنيف كما كان متوقعاً. وحلت ثلاث مدن مغربية في المراكز الثمانية الأولى وهي مراكش والدار البيضاء والرباط، فضلاً عن تونس التي كان لها المرتبة السادسة. وتجاوزت هذه المدن، كايب تاون الجنوب أفريقية (9) الشهيرة التي تتمتع ببنى تحتية أفضل، إلا أنها تعاني كثيراً من انعدام الأمن والتفاوت الاجتماعي. وحلت العاصمة الجزائرية في المرتبة الحادية عشرة. وفشلت مدن تعتبر محركات لاقتصاد القارة الأفريقية مثل نيروبي (كينيا) وأديس أبابا (أثيوبيا) ولاغوس (نيجيريا) وكيغالي (رواندا) في احتلال مراكز متقدمة في الترتيب.