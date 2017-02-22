الوجهات السياحية في المنطقة تسعى لاستقطاب الصينيين

دبي (الاتحاد)

تهدف الشركات والهيئات الحكومية والمؤسسات المتخصصة في قطاع السياحة في منطقة الشرق الأوسط إلى تعزيز جهودها الرامية لزيادة حصتها من سوق السياحة الصادر من الصين والمقدر بقيمة 168 مليار دولار من خلال تقديم العديد من الحوافز.

وبلغ عدد المسافرين من الصين في العام 2016 نحو 120 مليون مسافر، وحافظت الصين على مكانتها كأكبر سوق من حيث عدد المسافرين للخارج على مستوى العالم خلال السنوات الأربع الماضية، وفقاً للبيانات الصادرة قبيل انعقاد فعاليات معرض سوق السفر العربي (الملتقى 2017) في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 24-27 أبريل العام 2017. وقال سيمون بريس، مدير أول معرض سوق السفر العربي: «من المهم للغاية أن تسعى المدن والوجهات السياحية في منطقة الشرق الأوسط لزيادة حصتها من الأسواق الكبرى مثل الصين. حيث تتميز العديد من الوجهات الرئيسية في المنطقة بقدرتها على مواكبة أحدث اتجاهات وتلبية مختلف الميزانيات واعتماد أحدث التقنيات وتوفير مختلف أنواع الأطعمة والمشروبات فضلاً عن وجود الكثير من المعالم السياحية والثقافية والتراثية».

وتشمل الحوافز التي سيتم تطبيقها في المنطقة خلال الأشهر الأخيرة إمكانية حصول المواطنين الصينيين على تأشيرات الدخول في المطار عند وصولهم إلى قطر والإمارات العربية المتحدة. كما أن القطاع الخاص يوظف المزيد من الموظفين المتحدثين باللغتين الكانتونية والماندرين من أجل التغلب على حاجز اللغة، فضلاً إلى قيام الكثير من الشركات الصينية بإدارة عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا انطلاقاً من دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويصنف صندوق النقد الدولي الصين كثاني أكبر اقتصاد في العالم بقيمة 11.3 تريليون دولار، وسافر 59.3 مليون مواطن صيني إلى الخارج في النصف الأول من العام 2016، فيما ارتفع ذلك إلى 62 مليون شخص في النصف الثاني وفقاً لتقرير صادر عن تومسون رويترز.

وتخطط أبوظبي لجذب 600 ألف سائح صيني سنوياً بحلول العام 2021، وهذا ما يمثل زيادة بنسبة 265% على الأرقام المسجلة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2016، وفقاً للبيانات الصادرة عن هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.

استقبلت دبي 540 ألف سائح من الصين في العام 2016 بالمقارنة مع 450 ألف سائح في العام 2015، لتكون بذلك ضمن قائمة أكبر 10 أسواق عالمية مصدرة للسياح إلى دبي. ومن جهة أخرى، تستعد هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة لاستقبال ما يصل إلى 200 ألف من الزوار الصينيين إلى الإمارة بحلول العام 2021.

وشهد المعرض 8% زيادة في عدد الزوار العام 2016 إلى 39,800 زائر، وبمشاركة 2520 شركة عارضة، وصفقات بقيمة 2.5 مليار دولار.