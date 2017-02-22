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قصائد راشد الخضر مشروع سلطان العميمي الجديد

خجل الحرير فصيحات سيّد «الشعرا»
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تاريخ النشر: الخميس 23 فبراير 2017

إبراهيم الملا

يواصل الشاعر والروائي سلطان العميمي مدير أكاديمية الشعر بأبوظبي، مشروع البحث والتنقيب في التراث الأدبي الزاخر لشاعر الإمارات الكبير الراحل راشد الخضر، وهو تراث يتضمن أقانيم ومدارات مدهشة دون شك لمن يتتبع المسار الكرنولوجي المثير، والفضاء التعبيري المكتنز لساحر المفردة الشعبية، وصاحب التراكيب العجيبة والتصاوير الماتعة، والخيالات الفائضة، استناداً لنتاجه الإبداعي المتفّرد، وسيرته الذاتية المقرونة بالضنك، والمرارة، وقلق الترحال، وسط تشظيات العشق، ودهاليز الروح، ومتاهات الجغرافيا.

سبق للعميمي جمع وتوثيق القصائد النبطية للخضر في كتاب بعنوان «سفرجل»، ليعزّز الطبعة الثانية من الكتاب بقصائد نادرة للشاعر لم يسبق نشرها، إضافة إلى الشروحات الوافية لأغراضها والمواقف والمفارقات التي استدعت كتابتها في تلك الفترة الغامضة والإشكالية في حياة الشاعر.

قصّ الأثر

اقتفى العميمي هذه المرة أثر القصائد الفصيحة للخضر التي تمثّل ما يوازي العشرين بالمائة من مجمل تراثه الشعري، لحفظها بين دفتي كتاب مستقل يكون مرجعاً مهماً في أرشيفات الذاكرة الشعرية المحلية والتي ظلت لفترة طويلة مجرد ذاكرة افتراضية ومبعثرة، تعاني من نقص وضمور في الجهود البحثية والاستقصائية والتحليلية.

صرّح العميمي لـ «الاتحاد الثقافي» باختياره لعنوان «خجل الحرير» ليكون منفذاً مناسباً وعتبة ذهنية للدخول في المناخات الشعرية لخمسين قصيدة كتبها راشد الخضر بالفصحى، وشاع وصفها بالقصائد «النحوية» في الأوساط والمجالس الأدبية والشعرية في الإمارات قديماً، وأضاف العميمي بأن جلّ هذه القصائد تعاني من إشكالات في الأوزان والقوافي، وهو ما يطلق عليه مصطلح «الإقواء»، وهو إشكال كما وصفه العميمي يبدو طبيعياً في ظل الظروف الثقافية الصعبة، والغياب شبه التام للنظام التعليمي في الفترة التي عاشها الخضر والشعراء العاميون المجايلون له. ... المزيد
     
 

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