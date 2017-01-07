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الإيطاليات الأعلى تصنيفاً
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تاريخ النشر: السبت 07 يناير 2017

دبي (الاتحاد)

تشارك في السباق اثنتان من أفضل الفارسات العالميات، هما الإيطاليتان كوستانزا لاليشيا وكارولينا تافسولي، الأولى المصنفة الأولى في فئة الشباب والناشئين على مستوى العالم من قبل الاتحاد الدولي، والثانية المصنفة الثالثة ضمن أفضل الفرسان الكبار.

الفارسة كوستانزا ابنة الفارس الإيطالي المخضرم جان لوكا لاليشيا الذي كانت له صولات وجولات في السباقات العالمية، تسعى لمواصلة مسيرة والدها وعلى الرغم من صغر سنها، قالت «لدى الثقة لمنافسة الكبار، وتمكنت من تحقيق العديد من النتائج التي وضعتني حالياً في أعلى تصنيف لفئة الشباب والناشئين».

من جهتها تمنت كوستانزا أن تحقق نتيجة جيدة لتحافظ على تصنيفها وتحلق بعيداً، لأن السباق يحمل تصنيف الثلاث نجوم.

وأضافت «لا أهاب المشاركة في هذا السباق لأنني تعودت على ذلك، كما أن هذه ليست المشاركة الأولى لي في الإمارات، حيث سبق لي أن شاركت في عدد من السباقات».

     
 

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