بطل المونديال: الرهان على ثنائي «الماتادور»

دبي (الاتحاد)

قال الفارس الإسباني الشهير جوما بنتي داش، حامل لقب بطولة العالم للقدرة التي أقيمت بسلوفاكيا في سبتمبر الماضي، إن السباق يعتبر من أهم وأكبر السباقات في العالم، حيث يستقطب الفرسان والخيول أصحاب التصنيفات العالية. وأضاف: لن أشارك في السباق، لكن الفريق الإسباني حامل لقب بطولة العالم للقدرة سيكون موجوداً ممثلاً في الفارسين أليكس مورال لوك صاحب المركز الثاني في بطولة العالم والفارسة باولا مونتيلا سانشيز حاملة لقب بطولة أوروبا للشباب والناشئين. وأشاد داش بتطور مستوى سباقات القدرة في الإمارات، وتوقع أن يكون السباق قوياً ومثيراً بسبب النخبة المميزة من الخيول والفرسان المشاركة..

وقال داش الذي عمل لفترة طويلة في الإمارات، إنه يحضر إلى دبي بصورة منتظمة خلال الموسم للمشاركة في الإشراف على الخيول في إسطبلات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وأضاف: السباقات في الإمارات تتميز عن بقية سباقات العالم بأنها الأكثر تنظيماً وتشارك فيها أفضل الخيول فضلاً عن توفر البنية التحتية الضخمة المتمثلة في قرى القدرة، مشيداً بحسن التنظيم وحجم المشاركة الكبيرة في السباق الذي جمع أفضل الفرسان من مختلف دول العالم.. وتابع: لمست ظهور أسماء فرسان جدد وإسطبلات حديثة أيضاً، مشيراً إلى أن له ذكريات رائعة مع بعض الخيول الأبطال أمثال «انتصار» الذي حقق به صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لقب بطولة العالم للقدرة 2012، وكذلك الفرس «عجائب» التي حققت نتائج طيبة هنا في الإمارات.

يشار إلى أن داش كان المدرب الأول بإسطبل الإمارات في دبي وهو متزوج من الفارسة والبطلة العالمية ماريا ألفريز بونتون الحائزة على لقب مونديال القدرة مرتين عام 2008 و2010.