الجيش اليمني يبدأ هجوماً على محورين للوصول إلى الحديدة

عقيل الحلالي، بسام عبد السلام (صنعاء، عدن)

بدأت قوات الشرعية، مدعومةً بالتحالف العربي أمس، هجوماً على محورين شمال وشمال شرق المخا، في تحرك ضد الانقلابيين، يمهد للوصول إلى محافظة الحديدة الاستراتيجية، حيث ثاني أهم موانئ البلاد.

وأفادت مصادر عسكرية لـ «الاتحاد» بأن قوات الشرعية تقدمت أمس، شمالا باتجاه منطقة يختل، وشمال شرق نحو جبل النار، حيث يوجد معسكر خالد الذي يسيطر عليه الانقلابيون، ويطل على الطريق الاستراتيجي الذي يربط بين محافظتي تعز والحديدة. وأفادت هذه المصادر باندلاع معارك شرسة بين قوات الحكومة وميليشيات الانقلاب في المحورين الشرقي والشمالي الشرقي، حيث استهدفت 4 غارات معسكر خالد، و3 غارات مواقع للميليشيات في منطقة الهاملي القريبة، بينما أصابت غارتان هدفين للانقلابيين في جبل النار غرب محافظة تعز.

وقال مصدر بالمقاومة الشعبية لـ «الاتحاد»: إن قوات الشرعية وبإسناد جوي من الطيران العربي سيطرت على عدد من المرتفعات الجبلية في محيط معسكر خالد الذي سيساهم تحريره في تضييق الخناق على الانقلابيين غرب تعز، ويدفع بتقدم القوات الحكومية شمالاً صوب الحديدة».