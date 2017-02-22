الرئاسة اليمنية: «الثوري الإيراني» متورط بدعم الإرهاب

عدن (الاتحاد، وكالات)
أكد مستشار الرئيس اليمني عبد العزيز المفلحي، أن تصنيف الميليشيات الحوثية وقياداتها بأنها «إرهابية» مطلب شعبي قبل أن يكون مطلباً حكومياً، مؤكداً وجود أدلة على تورط الحرس الثوري الإيراني في دعم الإرهاب في بلاده، في حين وجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بفتح معسكرات جديدة لاستقبال وتأهيل مقاتلي «المقاومة الشعبية» في حربها ضد الميليشيات الانقلابية.
وأكد مستشار الرئيس اليمني عبدالعزيز المفلحي، أن تصنيف الميليشيات الحوثية وقياداتها بأنها «إرهابية» مطلب شعبي قبل أن يكون مطلباً حكومياً، مضيفاً أن الحكومة تمتلك أدلة دامغة على تورط الانقلابيين في عدد من الأعمال الإرهابية. وقال المفلحي في تصريحٍ نقلته وسائل إعلام يمنية أمس، إن استخدام الانقلابيين للسلاح ضد اليمنيين يمثل كارثة حقيقية وعملاً إرهابياً، لافتاً إلى أنهم يرددون ثقافة الموت كما هو الحال لدى المنظمات الإرهابية، ولذلك يجب حظر نشاطهم بسبب أن جرائمهم تهدد الأمن والسلم العالميين.
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إلى ذلك، شدد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لدى ترؤسه أمس في عدن اجتماعاً لقيادات عسكرية بحضور رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، على أهمية «البناء المؤسسي والنوعي للمؤسسة العسكرية والشباب المقاوم المنضوي في إطارها من خلال الاهتمام بجوانب التدريب والتأهيل وإعادة التوزيع»، موجهاً دائرة الأشغال العسكرية التابعة للجيش، «بالإسراع في تأهيل وتجهيز عدد من المعسكرات لاستيعاب وتأهيل المقاتلين». كما وجه دائرة الإمداد والتموين العسكري والمؤسسة الاقتصادية بتوفير كافة الاحتياجات والمستلزمات للوحدات من الغذاء والمهمات والمحروقات «بعيداً عن الارتجالية لخلق حالة من الانضباط والضبط والربط العسكري». وتضمنت التوجيهات الرئاسية أيضاً سرعة تدشين العمل في الكلية العسكرية وكلية الشرطة، واستقبال المؤهلين من حملة الشهادات الجامعية كمرحلة أولى، إضافة إلى إعادة تأهيل المجندين الجدد في مختلف الوحدات العسكرية بمعسكر «رأس عباس» غرب محافظة عدن بالقرب من مضيق باب المندب، ومعسكر العند بمحافظة لحج المجاورة، على أن يتم إعادة توزيعهم ودمجهم في مختلف وحدات الجيش «بصورة تعكس وحدة اللحمة والولاء الوطني». وقال هادي «إن التضحيات التي قدمها الجميع جيشاً ومقاومةً، في دحر القوى الانقلابية وملاحقتها إلى أوكارها جديرة بالعبور بمجتمعنا وشعبنا إلى آفاق الوئام والسلام والاستقرار والبناء الذي يستحقه».
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عدن (الاتحاد)
أشاد قائد المنطقة العسكرية الرابعة في الجيش اليمني، اللواء الركن فضل حسن محمد، بالدور العسكري الذي تقدمه الإمارات في التصدي للميليشيات الانقلابية التي تهدد أمن المنطقة بشكل عام. وأضاف أن «دور القوات الإماراتية في العمليات العسكرية لن يمحى من ذاكرة اليمنيين جيلاً بعد جيل»، مؤكداً أن الميليشيات الانقلابية في انكسار عقب كسر شوكتها في الساحل الغربي في تعز. وأشار اللواء حسن إلى أن عملية «الرمح الذهبي» متواصلة حتى بسط الدولة، وتحرير كل شبر من اليمن من المليشيات الانقلابية، موضحاً أن العمليات العسكرية القادمة ستكون بالنسبة للجيش والمقاومة أقل صعوبة بعد خسارة الميليشيات للمخا والمنافذ البحرية التي كانت تستخدمها لتهريب أسلحتها.