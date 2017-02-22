  • الأربعاء 25 جمادى الأولى 1438هـ - 22 فبراير 2017م
  08:57     الشرطة الماليزية تريد الاستماع إلى دبلوماسي كوري شمالي في قضية اغتيال كيم     

الكرملين: قرار ترشح بوتن لولاية جديدة «سابق لأوانه»
حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 22 فبراير 2017

موسكو (وكالات)

أبلغ المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الصحفيين أمس، أن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بشأن ترشحه لفترة رئاسية جديدة في 2018، سابق لأوانه، مضيفاً «لا يزال لدينا وقت كاف قبل الحملة الانتخابية». واستفاد بوتن من الصراعات في أوكرانيا وسوريا لتعزيز شعبيته، كما لاقت رسالته بأن روسيا عادت مجدداً قوة يحسب لها حساباً على الساحة الدولية استحسان الناخبين، غير أن الاقتصاد الروسي يتباطأ بشدة، وتأثر كثيراً بالعقوبات الغربية المفروضة على بلاده بسبب الصراع في أوكرانيا، وتراجع الدخل الحقيقي لملايين الأسر في البلاد.

     
 

هل تحد السياسات الأميركية الجديدة من الهجرة العربية للغرب عموما؟
نعم
لا