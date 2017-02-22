الكرملين: قرار ترشح بوتن لولاية جديدة «سابق لأوانه»

موسكو (وكالات)

أبلغ المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الصحفيين أمس، أن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بشأن ترشحه لفترة رئاسية جديدة في 2018، سابق لأوانه، مضيفاً «لا يزال لدينا وقت كاف قبل الحملة الانتخابية». واستفاد بوتن من الصراعات في أوكرانيا وسوريا لتعزيز شعبيته، كما لاقت رسالته بأن روسيا عادت مجدداً قوة يحسب لها حساباً على الساحة الدولية استحسان الناخبين، غير أن الاقتصاد الروسي يتباطأ بشدة، وتأثر كثيراً بالعقوبات الغربية المفروضة على بلاده بسبب الصراع في أوكرانيا، وتراجع الدخل الحقيقي لملايين الأسر في البلاد.