ترامب يعين الجنرال ماكماستر مستشاراً للأمن القومي

واشنطن (وكالات)

عيّن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجنرال هيربرت رايموند ماكماستر، مستشاراً للأمن القومي، ليحل محل مايك فلين الذي استقال الأسبوع الماضي على خلفية مزاعم بتقديم معلومات زائفة حول اتصالاته مع مسؤولين روس.

وبإعلانه عن تسمية ماكماستر، خبير شؤون مكافحة التمرد خصوصاً في العراق، والذي يحظى بالاحترام في الدوائر السياسية الأميركية، أنهى ترامب أسبوعاً من البحث عن خلف لفلين، الذي بقي أقل من شهر في هذا المنصب الحيوي.

وسارع الرئيس الأميركي إلى إيجاد بديل له بعدما رفض الآميرال روبرت هارورد أن يخلف فلين، وسط جدل بشأن تعيينات في مناصب أخرى ضمن مجلس الأمن القومي.

وأعلن البيت الأبيض أن ترامب «أعطى الصلاحية الكاملة لماكماستر ليعين من يراه مناسباً» في المجلس. وعرف عن ماكماستر (54 عاماً) انتقاده لطريقة تعاطي الجيش الأميركي مع حرب فيتنام وحتى خدمته هو كقائد للجيش في شمال العراق عام 2005.

وفي عام 1997، ألّف كتاباً بعنوان «التقصير في أداء الواجب: ليندون جونسون، روبرت ماكنمارا، هيئة الأركان المشتركة والأكاذيب التي أدت إلى حرب فيتنام».

وسارع رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب ديفين نيونز للإشادة بتاريخ ماكماستر بطرح التساؤلات بشأن الأوضاع الراهنة، وإدخال نمط تفكير جديد وأساليب جديدة في التعاطي مع الشؤون العسكرية.

كما هنأت سوزان رايس، مستشارة الأمن القومي في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، ماكماستر على التعيين، قائلة: «أتمنى لك كل النجاح».