فرنسا تعتقل 3 بتهمة الإرهاب وألمانيا تغلق مسجد فوسيلت

عواصم (وكالات)

أعلنت الشرطة ومصادر قضائية أمس، أن 3 أشخاص اعتقلوا في فرنسا، وأن أجهزة مكافحة الإرهاب تستجوبهم للاشتباه في أنهم كانوا يريدون السفر إلى سوريا أو التخطيط لهجمات في فرنسا.

وقالت المصادر إن ضباط المخابرات الفرنسية اعتقلوا الثلاثة في بلدتي كليرمون-فيران ومرسيليا وفي منطقة باريس. وذكر أحد المصادر أن المشتبه بهم «اعتقلوا في إطار تحقيق سابق بدأ في يناير بشأن الاشتباه في السفر إلى سوريا أو تنفيذ عملية في فرنسا». وتأتي الاعتقالات بعد 10 أيام من دهم الشرطة لورشة لتصنيع القنابل جنوب فرنسا، وقيامها باعتقال 4 أشخاص. وقالت السلطات إن حملات الدهم «أحبطت على الأرجح التخطيط لهجوم وشيك».

من جهتها، أعلنت الشرطة الألمانية إغلاق مسجد فوسيلت بحي موابيت في برلين الذي زاره منفذ الدهس في سوق لأعياد الميلاد ببرلين أنيس العمري.

وتم تعليق ورقة على الباب الخاص بأماكن الصلاة أمس، مكتوب عليها باللغتين الألمانية والتركية «المسجد مغلق نهائياً». كما تم إنزال اللافتات التي كانت معلقة على الباب. وذكرت قناة «أر بي بي» (برلين براندنبورج) أن مالك المنزل والجمعية المسؤولة عن إدارة المسجد، اتفقا على إنهاء عقد الإيجار.

ويتردد أنه نقل الأثاث وسجاجيد الصلاة بالفعل. وكان العمري يتردد كثيراً على هذا المسجد، وسجلت الكاميرا لقطات آخر مرة في يوم تنفيذ الهجوم الذي أسفر عن وفاة 12 شخصاً، وإصابة 50 على الأقل.