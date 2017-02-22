3 تشكيليين يجسدون البيئة في «اتحاد الكتاب»

فاطمة عطفة (أبوظبي)

نظم اتحاد كتاب وأدباء الإمارات فرع أبوظبي في مقره بالمسرح الوطني، أمس الأول، معرضاً تشكيلياً لثلاثة فنانين: مهاب لبيب ومنير العيد، ورهاب البيطار. وبعد قص الشريط، قام الحضور برفقة الفنانين والشاعرين سالم بوجمهور ومحمد نور الدين بجولة في المعرض الذي ضم نحو 50 لوحة فنية ويستمر 15 يوماً. قدم الفنان والإعلامي مهاب لبيب 20 لوحة فنية جسدت البيئة والتراث في الإمارات، مثل الخيل والصقور وبعض الأشغال التراثية. واحتفت اللوحات السبع للفنانة السورية رهاب البيطار بالبيئة الشامية والحارات الشعبية والبيوت القديمة.

بينما اشتغل الفنان منير العيد على لوحة الجيوكندا لدافنشي بطريقة عصرية، فقدم لها عدة لوحات بأشكال مختلفة يظهر فيها التراث الشرقي والبيئة الدمشقية.