الشارقة (الاتحاد)

وقع الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبد الله، والدكتور سامح مهران رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والمعاصر، يوم الأحد الماضي، في مقر الأمانة العامة للهيئة في الشارقة، مذكرة تفاهم، وذلك انسجاماً مع التوجهات المشتركة التي تجمع الطرفين في خدمة الثقافة العربية عامة والمسرح في الوطن العربي خاصة، ومع الاستراتيجية العربية للتنمية المسرحية التي أقرها وزراء الثقافة العرب خلال اجتماعهم في الرياض يناير 2015، وأوصوا بتفعيل مشاريعها في اجتماعهم العشرين بتونس ديسمبر 2016.

وصرح إسماعيل عبد الله بأنه بناء على التقدير المتبادل يسعى الطرفان نحو التعاون المؤسس على برامج عمل واضحة، من خلال إيجاد قاعدة من التفاهم، تتمثل في هذه المذكرة التي تؤسس للتعاون في كل ما يخدم المسرح.