63 مليون مستخدم لإنستجرام بالمنطقة

دبي (الاتحاد)

أكد موقع إنستجرام تعزيز وجوده في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بوصول عدد مستخدميه في المنطقة إلى 63 مليوناً، مؤكداً أنه من أكثر المواقع نمواً حول العالم، فقد وصل عدد المستخدمين إلى 600 مليون مستخدم نشط شهرياً، و400 مستخدم للمنصة يومياً، فضلاً عن زيادة مستخدمي القصص إلى 150 مليون مستخدم يومياً، و500 ألف معلن. وقال جوناثان لابين، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان في فيسبوك، إن إنستجرام حقق نمواً غير مسبوق، لقد تضاعف عدد مستخدمي إنستجرام من 300 مليون إلى 600 مليون خلال عامين.

وأوضح أن أكثر من 70% من المستخدمين يتابعون الأعمال، و75% أفادوا باتخاذهم إجراءات بعد رؤية التدوين، وزيارة موقع الشركة على شبكة الإنترنت أو البحث والتسوق وأخبار صديق.