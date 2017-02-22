«الوطنية» الليبية تبيع الخام لـ «روسنفت»

طرابلس (رويترز)

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أمس، إنها وقعت اتفاقاً لبيع النفط إلى روسنفت الروسية في الوقت الذي تتطلع فيه لتشجيع الاستثمار الأجنبي وتعزيز إنتاج البلاد. ووقعت المؤسسة مع روسنفت أيضاً اتفاقاً إطارياً للتعاون قالت إنه يؤسس لاستثمارات من قبل روسنفت في قطاع النفط الليبي. وقالت المؤسسة، في بيان، إن الاتفاق ينص على «إنشاء لجنة عمل مشتركة بين الطرفين لتقييم الفرص المتاحة في مجموعة متنوعة من القطاعات بما في ذلك الاستكشاف والإنتاج».

ورفعت ليبيا إنتاجها لأكثر من المثلين إلى 700 ألف برميل يومياً في الأشهر الأخيرة، رغم أن الإنتاج يظل أقل كثيراً من مستوى إنتاج ليبيا قبل انتفاضة عام 2011 البالغ 1.6 مليون برميل يومياً. ومكاسب الإنتاج الأخيرة مرهونة بالاستثمار في البنية التحتية وإصلاحها، ولكنها مهددة بفعل استمرار القلاقل السياسية في ليبيا.

وتسعى مؤسسة النفط لزيادة الإنتاج إلى 1.2 مليون برميل يومياً العام الجاري و2.1 مليون برميل يومياً بحلول عام 2020. وقال مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في بيان أمس، «إننا بحاجة إلى المساعدة والاستثمار من كبريات شركات النفط العالمية لتحقيق مستهدفاتنا للإنتاج واستقرار اقتصادنا». وأضاف: «بالعمل مع المؤسسة الوطنية للنفط فإن بإمكان شركة روسنفت وروسيا لعب دور مهم وبنّاء في ليبيا».