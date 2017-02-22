البنوك الوطنية تضخ 5.8 مليار درهم تمويلات جديدة خلال يناير

أبوظبي (الاتحاد)

ضخت البنوك الوطنية قروضاً وتسهيلات جديدة بقيمة 5.8 مليار درهم خلال شهر يناير الماضي، ليرتفع الرصيد الإجمالي لمحفظة الائتمان المصرفي لديها إلى 1.384 تريليون درهم مقارنة مع 1.378 بنهاية ديسمبر الذي سبقه، في حين سحبت البنوك الأجنبية العاملة بالدولة 2.3 مليار درهم من إجمالي تمويلاتها التي كانت مقدمة لعملائها حتى نهاية ديسمبر 2016، والتي كانت تبلغ 195.1 مليار درهم ليتراجع رصيدها إلى 192.8 مليار درهم بنهاية يناير 2017، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس.

وقدمت البنوك الوطنية (23 بنكاً) نحو 3 مليارات درهم لعملائها المقيمين بالدولة، خلال الشهر الماضي، و2.8 مليار درهم لعملائها غير المقيمين.

وسحبت البنوك الأجنبية (35 بنكاً) 2.5 مليار درهم من عملائها المقيمين بالدولة في حين قدمت 200 مليون درهم تمويلات جديدة لعملائها غير المقيمين، خلال نفس الشهر.

وبلغت القيمة الإجمالية للاستثمارات الجديدة للبنوك الوطنية 4.9 مليار درهم خلال يناير 2017 ليرتفع رصيد استثماراتها إلى 272 مليار درهم بنهاية الشهر الماضي مقارنة مع 267.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016 فيما تراجع رصيد استثمارات البنوك الأجنبية بقيمة 1.5 مليار درهم ليستقر رصيدها الإجمالي عند 20.1 مليار درهم بنهاية يناير 2017 مقارنة مع 21.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016.