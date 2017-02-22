«أوبريت الأمل» يفتتح «غرب آسيا البارالمبية»

فيصل النقبي (خورفكان)

افتتحت مساء أمس الأول، بطولة غرب آسيا البارالمبية الأولى، التي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على استاد نادي الخليج في خورفكان، بحضور الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في كلباء، والشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وعبدالرزاق بني رشيد رئيس اتحاد غرب آسيا للألعاب البارالمبية، نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، ورؤساء الوفود المشاركة.

واشتملت فقرات الحفل على طابور المنتخبات المشاركة وهي السعودية والكويت وسلطنة عمان والأردن وسوريا وفلسطين والبحرين وقطر ولبنان والعراق واليمن والإمارات التي تشارك في البطولة في 5 ألعاب رئيسية هي كرة الهدف للمكفوفين وكرة السلة وكرة الطاولة وألعاب القوى ورفع الأثقال، حيث اصطفت الفرق في أرض الملعب، ثم أدت لاعبة منتخبنا مريم المطروشي قسم البطولة عن فئة اللاعبين، وأدى أحمد القاضي، عضو اللجنة العليا للبطولة، قسم الأطقم الإدارية، وأدى الحكم محمد بلال قسم البطولة عن الحكام.

وقدم أوبريت غنائي بعنوان «الأمل» ويرمز إلى استمرار الحياة لذوي الاحتياجات الخاصة، ثم أقيمت عروض للألعاب النارية غطت سماء خورفكان.

وعبر الشيخ صقر بن محمد القاسمي عن بالغ تقديره لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة لرعاية البطولة، لما لها من دلالات مهمة لهذه الفئة من المجتمع التي يوليها سموه بالغ الاهتمام، وأشار إلى أن سموه قد أمر الجهات كافة، وعلى رأسها مجلس الشارقة الرياضي، بتوفير احتياجات الاستضافة لبطولة كبيرة بهذا الحجم، إيماناً من سموه بدور هذه الفئات وريادتها رياضياً واجتماعياً، وتوفير السبل من أجل أن تنهض هذه الرياضة وتتطور لتحقق أبرز الإنجازات للأوطان