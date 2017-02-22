10 آلاف شخص في مسيرة المشي لمسافة 3 كلم

دبي (الاتحاد)

ينظم مجلس دبي الرياضي، بعد غدٍ، مسيرة للمشي بالتعاون مع شركة لولو هايبر ماركت، وذلك ضمن «مبادرة حمدان بن محمد للرياضة المجتمعية» التي أطلقها المجلس بالتعاون مع الهيئات والدوائر الحكومية في إمارة دبي بهدف تحفيز مختلف فئات المجتمع في دبي على ممارسة الرياضة والنشاط البدني باعتبارها أداة مهمة للسعادة والطاقة الإيجابية.

وتم تسجيل 10 آلاف شخص من مختلف الأعمار والجنسيات للمشاركة في المسيرة التي تمتد لمسافة 3 كلم من أمام بوابة 3 في حديقة زعبيل، ووجه المجلس الدعوة لفئات المجتمع كافة للمشاركة في المسيرة والاستمتاع بالأجواء والطقس الخلاب الذي يشجع على ممارسة الرياضة دون أي تعب، وتهدف المسيرة إلى الترويج لثقافة ممارسة النشاط البدني بين أفراد المجتمع، وتحفيزهم على ممارسة الرياضة.

وتنظم المبادرة العديد من الفعاليات الرياضية المجتمعية في مختلف أرجاء دبي لتسمح لجميع سكانها من القطاعات المشاركة فيها من الجنسيات والأعمار، وتتوزع الفعاليات على مدار العام، وتضم الفعاليات برامج للياقة البدنية والجري والسباحة والدراجات الهوائية في مختلف المناطق ومسيرات للمشي، وإنشاء أندية رياضية متنقلة، وطباعة كتيبات تثقيفية للنشاط البدني.

وتضم الفعاليات التي أطلقتها المبادرة أنشطة مخصصة لفئة العمال، حيث أطلق المجلس لدورة العمالية الأولى بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال التي تشهد مشاركة واسعة من العديد من المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة، وتضم 5 رياضات هي بطولة كرة القدم التي تقام من 3 إلى 27 فبراير الجاري، وتقام في ملاعب دلسكو بالمحيصنة والقوز، وملاعب أرابتك بجبل علي ودبي للاستثمار، فيما تقام بطولة الكريكت من 10 إلى 31 مارس المقبل، في ملعب دتكو جبل علي، وفي ملعب سكنات بلدية دبي بمنطقة المحيصنة، كما تقام بطولة الكرة الطائرة من 14 إلى 21 أبريل المقبل في ملاعب شركة دلسكو بمنطقة القوز، وتنطلق بطولة شد الحبل يوم 5 مايو 2017 في ملاعب شركة النابودة، بمنطقة القوز، فيما تقام منافسات بطولة الريشة الطائرة من 17 إلى 24 نوفمبر في ملاعب شركة دلسكو بالقوز.