أصبوحة شعرية لبيت الشعر في الخرطوم

الخرطوم (الاتحاد)

أقام بيت الشعر بالخرطوم «أصبوحة شعرية»، احتفاء باليوبيل الذهبي لدار جامعة الخرطوم للطباعة والنشر، بحضور مدير دار النشر الأستاذ عاصم أبو زيد وأعضاء هيئة دار النشر، ومدير بيت الشعر د.

الصديق عمر الصديق، ومجموعة من نجوم الشعر خريجي جامعة الخرطوم تفردوا في ساحات الشعر المختلفة، واحتفوا بانتسابهم لهذه الجامعة العريقة، والتي تعتبر أم الجامعات السودانية، وهم: أبوبكر الجنيد، وأسامة تاج السر، وإبراهيم جابر ومحمود ودالخاوية والخنساء بت المك، ومحمد عبدالقادر، حيث قدم كل منهم إسهامه حباً وتقديراً لمسيرة الجامعة وعطاءاتها في ميادين الثقافة المختلفة، وذلك في مقر جامعة الخرطوم.

بدأت الأصبوحة بأبوبكر الجنيد بقصيدة وجدانية، تلاه الشاعر أسامة تاج السر الذي أهدى إلى روح أستاذه محمد الواثق قصيدة.

واختتمت الأصبوحة بقصائد باللهجة السودانية العامية للشعراء إبراهيم جابر والشاعرة الخنساء بنت المك، والشاعرة ود الخاوية، وبكلمة مدير دار النشر الذي وعد بأن تظل الشراكة بين بيت الشعر وجامعة الخرطوم قائمة، وأن تكون دواوين الشعراء ضمن إنتاج دار النشر التابعة للجامعة بشكل مستمر.