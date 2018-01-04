الإمارات وعمان.. فائزان واللقب واحد

الكويت (الاتحاد)

جاء هاشتاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «# عمان_ الإمارات_ الفوز_واحد»، ليؤكد على عمق العلاقات بين الدولتين على كل المستويات، وأوجد حالة من الارتياح لدى أعضاء بعثتي الإمارات وعُمان.

ووجه عارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على هذه المبادرة التي لاقت تجاوباً كبيراً في الشارع الإماراتي، في وقت تزحف فيه جماهيرنا إلى الكويت لحضور مباراتنا مع عمان في نهائي البطولة اليوم.

وقال: ندرك أن جماهيرنا تربت في نفس المدرسة التي دائماً ما يكون شعارها الالتزام بالروح الرياضية، لقد تعلمنا الكثير من قادتنا في مثل هذه المواقف، وأيضاً ندرك أن العلاقات مع عمان أبدية وعلى مدار سنوات طويلة، وتربطنا علاقة الأخوة وأيضاً النسب، وعمق العلاقات الطويلة تجعلنا شعباً واحداً إلى الأبد.

وأكد عبد الله ناصر الجنيبي رئيس بعثة الإمارات بالكويت، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إنما يعبر عن عمق ومتانة العلاقات بين الشعبين، وقال: الأخلاق النبيلة، والقيم السامية في التعامل مع الجميع، ليست بغريبة على فارس العرب.