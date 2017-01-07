اليابان تدافع عن «تويوتا» بعد تهديد ترامب

طوكيو (رويترز - د ب أ)

دافعت الحكومة اليابانية عن شركة تويوتا موتور لصناعة السيارات أمس، واصفة إياها بأنها «مواطن اعتباري مهم» بالولايات المتحدة، بعدما هدد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على سيارات الشركة المصنعة في المكسيك.

وانتقد ترامب مراراً شركات أميركية لاستخدامها مصانع منخفضة التكلفة في الخارج على حساب الوظائف في الداخل. ووجه ترامب انتقادات إلى شركات سيارات أميركية، من بينها فورد التي ألغت هذا الأسبوع خطة لبناء مصنع بقيمة 1.6 مليار دولار في المكسيك.

لكن هجومه الليلة الماضية على تويوتا هو الأول له على شركة أجنبية لصناعة السيارات. وقال ترامب على موقع تويتر: «تويوتا موتور قالت إنها ستبني مصنعاً جديداً في باخا بالمكسيك لتصنيع سيارات كورولا للتصدير إلى الولايات المتحدة. على جثتي! ابنوا المصنع في الولايات المتحدة أو ادفعوا ضريبة حدود كبيرة».

وهبط سهم تويوتا 3% قبل أن يعوض بعض خسائره كما نزلت أسهم هوندا موتور ونيسان موتور نحو 2%. وقال يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني للصحفيين: «إن تويوتا (مواطن اعتباري مهم)»، بينما شدد وزير التجارة هيروشيجي سيكو على مساهمة الشركات اليابانية في التوظيف الأميركي. ورفض وزير الاقتصاد نوبوتيرو إيشيهارا التعقيب على تغريدة ترامب.