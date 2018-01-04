مجمع الأفنيوز.. لمسة جمالية وصبغة حضارية

الكويت (الاتحاد)
مجمع الأفنيوز.. حكاية من بين كل الحكايات في وطن النهار، قلعة حضارية بصبغة الماضي، تجمع بين التاريخ وحداثة الحاضر والمستقبل، بل معايير جديدة للشوق الكويتي، والمجمع أكبر من مجرد مركز تجاري، بل يعد من أهم وأكبر المعالم السياحية والحضارية بالكويت، عندما توجهنا لزيارته لم نتصور أن نقف أمام تحفة معمارية رائعة، من الداخل والخارج، وكانت نصيحة أحد أبناء الكويت لنا بزيارته صائبة، خاصة أن المجمع بصمة صناعية كبيرة، وأضخم مزار تجاري في تاريخ الكويت ويتردد عليه الكثير من الزائرين، ويكفي أنه حاز على الجائزة الذهبية لمسابقة أفضل مركز تسوق في عام 2013 على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأكمله وشمال أفريقيا، ويعتبر من أكبر المجمعات في العالم ويحتوي على أكثر من 800 متجر موزعة على أقسامه السبعة.
يقع المجمع في منطقة الري الصناعية، التي تشتهر بالمنشآت الصناعية والمتطورة، على طريق الدائري الخامس من الجهة الجنوبية للمنطقة، كما يوجد أيضاً على طريق الغزالي السريع من الجهة الشرقية، وهو ما منحه ميزة إحداث طفرة كبيرة في السوق الاقتصادي للكويت، وساهم كثيراً في تغيير بوصلة الاقتصاد الداخلي.
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أما المكان الأبرز الذي عادة ما يخطف الأنظار، هو منطقة السوق التي تجسد الأسواق الكويتية القديمة والعريقة، ولكن بتصميم فريد من نوعه حيث تتمتع هذه المنطقة بتصميم عمراني فريد في المنشآت الموجودة به بالإضافة إلى السقف الخشبي الرائع وتحتوي على العديد من المتاجر المحلية الكويتية التي تعرض منتجات كويتية، مثل الأقمشة والتمر والتحف والبهارات بالإضافة إلى وجود عدة مطاعم كويتية شهيرة تقدم أشهى المأكولات.
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انتهت الزيارة ولم تنته الحكاية في كويت الصباح، ولا زالت للحكايات بقية.